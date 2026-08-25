Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

Ya se encuentra disponible el proceso de postulación al Capital Semilla Modo Empleo, nuevo fondo concursable diseñado para apoyar a personas desempleadas con la creación de nuevos negocios.

La iniciativa de Sercotec fue anunciada recientemente por parte del Ministerio de Economía, como parte de las medidas impulsadas por la Mesa Interministerial por el Empleo, con las que se busca enfrentar la emergencia laboral que afecta al país.

Cómo postular al Capital Semilla Modo Empleo

La postulación al nuevo fondo Capital Semilla Modo Empleo se encuentra disponible en el sitio web sercotec.cl.

De acuerdo al calendario de plazos el proceso comenzó este martes 25 de agosto al mediodía y se extenderá hasta el 8 de septiembre .

En concreto, este programa se traduce en un subsidio no reembolsable de $3 millones, además de asesoría especializada para la implementación de un plan de trabajo dirigido a la puesta en marcha de una empresa formal.

Según datos del organismo, la iniciativa beneficiará, en primera instancia, a 583 emprendedores, donde los grupos objetivos corresponden a personas jóvenes de entre 18 y 24 años; mujeres de 30 a 54 años y adultos sobre 55 años.