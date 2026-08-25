La cantante española Rosalía se presentó anoche en el escenario del Palacio de los Deportes de Ciudad de México en el tramo latinoamericano de su LUX Tour. Como lo ha venido haciendo en toda la gira, en cada show invita a un artista local a su “confesionario”, donde quien aparece relata alguna historia de amor tórrida. En esta ocasión, quien apareció fue la chilena residente en México, Mon Laferte (quien también posee la nacionalidad mexicana).

“Yo he sufrido mucho, pero soy una mujer muy fuerte -dijo Mon entre aplausos-. A mí me han engañado, me han mentido, me han traicionado, hasta he tenido que soportar una falta de querer muy grande”.

“Yo creo que sí, que nadie sabe amar como yo”, aseguró la viñamarina. Comentó que ha dedicado canciones e incluso discos enteros a sus relaciones. “He amado mucho, a muchas personas, incluso a varias al mismo tiempo”.

También aprovechando un emotivo recuerdo de su abuela, de quien se ha referido en más de una ocasión.

En sus presentaciones en Chile, la barcelonesa subió al escenario a Francisca Valenzuela, Romina Pistolas, Katteyes y Princesa Alba.

Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video