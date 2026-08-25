Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

A primera hora de este martes, el Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI).

Como es habitual en este tipo de ceremonias, el mandatario entregó una alocución a los presentes, entre ellos, autoridades del gobierno y parlamentarios.

Durante cerca de diez minutos, aprovechó la instancia para destacar la importancia de avanzar en la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo y abordar la discusión en torno a la reforma constitucional en esta materia.

“El Estado necesita más recursos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Necesita recursos como estos vehículos”, partió señalando.

Dicho eso, cuestionó: “Si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlo ¿De qué sirven los vehículos? No sirven de nada y tampoco sirven si ustedes las policías".

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Junto con los medios materiales como los que estamos viendo acá, se necesita legislación acorde a lo que es el nuevo esquema de los delitos, y por eso hemos presentado la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que es una agenda completa, muy amplia”, continuó.

En esa línea, reforzó: “Tenemos que avanzar en esos temas también junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública pero de manera real, fuerte, contundente y eso no quiere decir que queramos pasar a llevar los derechos de las personas. En eso estamos trabajando porque una cosa es habilitar en la Constitución la seguridad pública y otra es instalarla a través de una ley orgánica constitucional que es lo que va a permitir llevar adelante esta reforma constitucional”.

“Necesitamos dotar de mayores medios a nuestras policías, pero vuelvo a insistir: más medios no tienen sentido si no hay voluntad política, si no hay carácter, si no hay decisión para apoyar a nuestras fuerzas policiales”, agregó.

Para cerrar, el Presidente sostuvo: “El plan contra el crimen organizado como señalo es amplio es mucho más que una discusión de la reforma constitucional. Se generan distintas discusiones en momentos de la historia pero estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y todos nos unamos en torno al combate al crimen organizado con lo que sea necesario para habilitar la seguridad pública en nuestra Constitución”.