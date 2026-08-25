Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército, al que acusa de matar a su población incluso cuando no se manifiesta, en lo que considera que es “una crisis humanitaria de proporciones épicas”.

“La fracasada República Islámica de Irán no está pagando a grandes sectores de sus fuerzas militares, mientras al mismo tiempo mata a manifestantes, incluso cuando no están protestando, en niveles nunca vistos antes”, ha afirmado el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, Trump se ha referido a la situación en Irán como de una “crisis humanitaria de proporciones épicas” que “debe detenerse”.

Este mensaje llega después de que Estados Unidos e Irán hayan dejado expirar el plazo de 60 días para lograr un acuerdo definitivo a la crisis abierta por la ofensiva iniciada por el Ejército estadounidense y el israelí contra Irán el pasado febrero.

En un nuevo giro, Estados Unidos ha amenazado con iniciar una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.