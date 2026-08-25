Pavez defiende continuar con reforma constitucional de seguridad y que haya ”toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este martes la intención del gobierno de continuar con la tramitación de la reforma constitucional de seguridad , tras las críticas surgidas tanto del oficialismo como en la oposición sobre la iniciativa.

De hecho, este lunes continuaron las críticas y varios parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que retirara este proyecto en particular y se continuara con las conversaciones de otras iniciativas en seguridad.

Y es que uno de los hechos que sigue concitando más dudas es la modificación que propone un nuevo estado de excepción constitucional con colaboración de las policías con el ejército, y que sin pasar por el Congreso Nacional podría extenderse hasta los 240 días por decisión del Ejecutivo.

Sobre este apartado particular, Pavez explicó en una entrevista en radio Duna que la modificación de la Carta Magna resulta necesaria ya que “nuestros estados de excepción no están diseñados, porque son del año 80, para el crimen organizado”.

En ese sentido, aunque no abordó el detalle detrás de la extensión propuesta por el Ejecutivo, Pavez remarcó que el tiempo final “es algo que es parte del debate legislativo”.

“Yo me declaro muy sorprendido de que hayan parlamentarios de oposición pidiendo que el gobierno rechace, o sea, que retire el proyecto, como si no fuera la voz del Congreso proceder a una discusión”, explicó.

A lo que agregó: “Se define una hoja de ruta y yo no tengo ninguna duda de que a partir de este momento se va a generar la conversación para, primero, llegar a un acuerdo entre el oficialismo y después ir a buscar los votos, porque recordemos que no bastan los votos sólo del oficialismo”.

Así las cosas, y a pesar que por el momento desde el Ejecutivo no cuentan con los votos necesarios para la aprobación de esta modificación constitucional, Pavez remarcó: “ El objetivo del Ejecutivo es perseverar con una hoja de ruta que permita toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado, en los términos que el Congreso estime . Y no hay ningún problema con eso”.

“Yo creo que todas las otras dudas que generan algún tipo de sospecha adicional van a estar despejadas, porque para eso tenemos una democracia donde en el Parlamento, en discusiones, se va a generar el debate para poder llegar a los entendimientos que permitan aprobar. Y como usted lo dice, como esta reforma constitucional requiere cuatro séptimos, nosotros vamos a tener, obligadamente, y lo hacemos con mucho gusto, una conversación para buscar acuerdos”, concluyó el subsecretario del Interior.