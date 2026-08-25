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    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Desde Quilín cuestionaron "la falta de fidelidad y de integridad de la información financiera". En Rangers, elenco que está complicado en la lucha por la permanencia, observan con atención.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Una vez más, la lucha por el descenso en la Primera B corre riesgo de definirse en los escritorios, algo que ha sido habitual en los últimos años. Este lunes, la ANFP denunció ante el Tribunal de Disciplina al club San Marcos de Arica, elenco al que se le cuestionan sus estados financieros.

    En la denuncia publicada por Primera B Chile, al elenco del norte se le acusa de “falta de fidelidad y de integridad de la información financiera que el club ha proporcionado a la Asociación, puesta de manifiesto por una discrepancia sustancial, no justificada, entre lo que el propio club declaró bajo juramento ante la ANFP en el procedimiento trimestral del artículo 69.1 del Reglamento”.

    “La divergencia no es marginal: al 31 de diciembre de 2025 el pasivo real ($3.822.068.000) triplicaba con creces el informado a la ANFP apenas 3 meses después ($887.285.000). Como resulta evidente, o existe un hecho jurídico y contablemente idóneo que explique esta divergencia -una capitalización, una condonación de pasivos, una reestructuración societaria u otra operación de esa entidad, debidamente documentada- o bien la información proporcionada por el Club a la Asociación no ha sido fidedigna. No existe una tercera posibilidad”, añaden desde Quilín.

    Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Por último, y más importante, el escrito hace referencia al eventual castigo por esta falta: “En el caso de acreditarse la falsedad de la documentación presentada a la Asociación, ello conlleva como sanción la desafiliación del club infractor”.

    Rangers mira atento

    San Marcos marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, con 30 puntos y 21 duelos disputados, lo que, de momento, le estaría dando el último cupo a la Liguilla por el ascenso en ese torneo.

    Todo este problema es observado con atención por Rangers, ya que son colistas con distancia: registran apenas nueve puntos, a siete de poder salvarse. Estaban casi condenados al descenso a Segunda División, pero una eventual desafiliación del elenco ariqueño podría cambiar todo.

    Más sobre:FútbolSan MarcosPrimera BRangersANFP

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