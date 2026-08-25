Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

Los precios del petróleo caen este martes a su nivel más bajo en más de una semana, luego de que los inversionistas restaran importancia a los temores por el suministro y a la escalada verbal entre Washington y Teherán en la antesala del denominado “Día D económico”.

Por otro lado, el New York Times informó que el Departamento de Estado planea repatriar a los diplomáticos evacuados a Medio Oriente, lo que sugiere que Estados Unidos no prevé un retorno a una guerra a gran escala.

En tal contexto, el barril Brent de referencia para Chile opera con una baja de 2,78%, a US$ 88,02 por barril, su menor nivel desde el 14 de agosto.

El crudo WTI que se transa en Nueva York cae 3,29%, hasta cerca de US$ 81,9 por barril, su cota más baja en una semana.

Las caídas tienen como telón de fondo las medidas que ha adoptado la Casa Blanca en los últimos días para ejercer una presión económica sobre Irán, con la difusión de un nuevo paquete de sanciones contra ese país y contra los denominados “facilitadores” que siguen comerciando con Teherán.

Washington ha calificado esos esfuerzos como un “Día D económico”, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió el lunes la iniciativa como “la mayor ofensiva financiera de la historia”.

“Lo más delicado del anuncio es su alcance: Bessent advirtió que cualquier país que mantenga vínculos económicos con Teherán será “removido del sistema del dólar estadounidense”, una amenaza que apunta directamente a China, principal comprador del crudo iraní, y que introduce un nuevo foco de tensión en la ya frágil relación entre Washington y Beijing", dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el lunes a periodistas que la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses en Medio Oriente sigue sobre la mesa.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden.

“Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos”, señaló en declaraciones que recoge CNBC.

“Si Irán es lo suficientemente insensato como para exagerar su jugada o meterse con las fuerzas armadas estadounidenses, haremos lo que tengamos que hacer”.

“La presión económica es lo que más les duele en este momento”, afirmó Hegseth sobre el régimen iraní. “Pero de ninguna manera estamos descartando el uso de ataques cinéticos en cualquier punto del Estrecho de Ormuz o en torno a Irán”.

El ministro de Economía de Irán, Ali Madanizadeh, dijo en la televisión estatal que Teherán está “plenamente preparado” para resistir más sanciones estadounidenses.

“El gobierno está y estaba listo, y tiene un plan a dos años para manejar estos hechos”, sostuvo. “Tenemos nuestras propias herramientas y sabemos cómo jugar el juego”.

Estrecho de Ormuz

De acuerdo a Reuters, los analistas señalaron que el giro hacia la coacción económica atenúa las preocupaciones sobre nuevas amenazas al suministro petrolero, pese a que el estratégico estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado.

“Irán sigue conservando la capacidad de responder interrumpiendo el transporte marítimo, lo que sigue manteniendo una prima residual en el precio del petróleo”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM.

Un petrolero fue alcanzado el martes por un proyectil no identificado y quedó inutilizado a unas nueve millas náuticas (16,7 kilómetros) al noreste de Ash Shishah, en Omán, según informó el Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

China advierte que defenderá sus intereses

China, uno de los mayores socios comerciales de Irán, ha pedido en reiteradas ocasiones una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Bajo los nuevos planes del “Día D económico”, el país asiático podría enfrentar consecuencias por seguir comprando petróleo iraní.

China dijo que defenderá sus intereses en medio de la presión de EE.UU. sobre Irán. Florence Lo

Este martes, el vocero de la Cancillería china, Lin Jian, dijo a periodistas que Beijing hará “todo lo necesario para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses”.

“China ha dejado claro en muchas ocasiones su firme oposición a las sanciones unilaterales ilícitas que no tienen base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU”, afirmó. “La guerra económica y la presión máxima no ofrecen ninguna solución”.

Agregó que la cooperación de China con Irán se realiza en el marco del derecho internacional y que, por lo tanto, no debería ser interrumpida.