Estados Unidos prepara la vuelta a Medio Oriente de parte de los diplomáticos evacuados por la guerra con Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado las labores para enviar de vuelta a Embajadas de Medio Oriente a parte de los diplomáticos que fueron evacuados antes y durante la guerra con Irán, desatada el 28 de febrero por la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que la cartera “revisa constantemente la postura de seguridad” en las misiones diplomáticas “en todo el mundo” y ha confirmado que, “a partir de la última evaluación”, Washington “está ajustando su postura a nivel de personal en ciertos puestos en Medio Oriente”.

Así, ha argumentado que esta decisión tiene entre sus objetivos “garantizar que se puede seguir avanzando en los objetivos de Estados Unidos a nivel de política exterior mientras se protege la seguridad del personal”.

“Como siempre, las decisiones sobre diplomacia y operaciones están fundamentadas en la evolución de las condiciones de seguridad y se toman teniendo la seguridad de nuestro personal y sus familias como nuestra máxima prioridad”, ha explicado, sin especificar las legaciones que figuran entre los posibles destinos para este personal.

Según las informaciones recogidas por el diario estadounidense ‘The New York Times’, que cita un documento interno del Departamento de Estado, estos retornos podrían empezar a tener lugar esta misma semana, con Israel, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

Estados Unidos procedió a la evacuación de gran parte de su personal de la región de Medio Oriente por motivos de seguridad tras el estallido del conflicto, durante el que fueron atacadas algunas legaciones. Las partes llevan semanas sumidas en contactos indirectos, con mediación de Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo definitivo, si bien las conversaciones permanecen estancadas.