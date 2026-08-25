Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

Tras los casi 30 °C registrados durante el fin de semana en localidades entre Coquimbo y la Región Metropolitana, las temperaturas comenzaron a descender y esta tendencia continuará durante los próximos días.

Según el pronóstico de Meteored, un cambio en la masa de aire dará paso a una semana más fría, marcada por una seguidilla de al menos tres sistemas frontales .

Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Cuándo comenzará a llover?

Desde el pasado lunes 24 de agosto predomina la nubosidad en gran parte de la zona central.

Un primer pulso dejó precipitaciones débiles y montos bajos en Ñuble y Biobío , mientras que también se prevé lluvia en sectores cordilleranos desde Maule hacia el sur.

La isoterma cero estará elevada y los vientos podrían alcanzar los 60 km/h.

Más al norte, en tanto, dominará un ambiente húmedo y mayormente nublado, con temperaturas máximas de entre 14 y 16 °C en ciudades como Rancagua, Curicó y Santiago.

Martes y miércoles: lluvias más intensas y fuertes vientos

Durante la mañana de este martes 25 aumentará la probabilidad de precipitaciones con la llegada de un sistema frontal acompañado por un río atmosférico categoría 2, señala Meteored.

Las lluvias abarcarán principalmente desde Biobío hasta la Región Metropolitana, con menor probabilidad en Valparaíso y el sur de Coquimbo.

Ante este escenario, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos alertas meteorológicas por precipitaciones moderadas a fuertes .

La primera estará vigente desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles y contempla entre 20 y 35 mm en el litoral de Maule y Ñuble, además del litoral y la Cordillera de la Costa de Biobío.

La segunda estará activa desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles y considera entre 50 y 65 mm en la precordillera de Maule, Ñuble y Biobío.

El viento también será protagonista desde el Maule al sur. Las rachas podrían alcanzar los 60 km/h en valles y 80 km/h en la cordillera.

Entre O’Higgins y Valparaíso podrían aproximarse a 100 km/h en sectores cordilleranos, con posibilidad de ventisca.

Durante la madrugada del miércoles 26, las precipitaciones avanzarán hacia O’Higgins y aumentará también su probabilidad en las regiones Metropolitana y de Valparaíso .

Santiago y San Antonio podrían acumular hasta 10 mm durante la jornada.

Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Jueves y viernes: nuevos sistemas frontales

El jueves 27 llegará un segundo frente, aunque de menor intensidad. Las precipitaciones se concentrarán inicialmente en Biobío y aumentarán hacia la noche entre Ñuble y Maule .

Durante la tarde también podrían registrarse chubascos débiles en O’Higgins y la Región Metropolitana, con acumulados inferiores a 5 mm.

El viernes 28 arribará un tercer sistema frontal, cuyo mayor impacto se concentrará desde Maule hacia el sur, donde aumentarán las lluvias y el viento costero.

También podrían presentarse chubascos de menor intensidad entre O’Higgins y Santiago.

Hacia el final del periodo, los acumulados podrían alcanzar entre 150 y 200 mm en la precordillera entre Maule y Biobío , mientras que en sectores interiores se esperan entre 80 y 110 mm hasta el sábado.

Las precipitaciones se extenderían hasta la tarde del sábado 29.

El domingo 30 llegaría una pausa, acompañada por mínimas más bajas, cerrando una semana progresivamente más fría en Chile central.