SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    El volante analiza el triunfo del Cacique y se refiere a la acción que derivó en el descuento de la U.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Arturo Vidal. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Arturo Vidal analiza el Superclásico que ganó Colo Colo ante la U. A través de su canal de YouTube, el volante se refirió a la jugada que terminó en penal para Universidad de Chile y entregó su versión sobre el contacto que derivó en el cobro.

    El mediocampista aseguró que nunca tuvo intención de tocar el balón con la mano. “Esto no es penal, nunca levanté el brazo para parar la pelota”, afirmó Vidal al revisar las imágenes de la jugada. “Fue para darle emoción, que la gente se parara, porque les estábamos dando un baile”, lanzó.

    Según su versión, el movimiento que realizó fue una reacción para evitar que el balón le impactara en el rostro. “Es un movimiento de juego. Fíjense que yo voy corriendo hacia el jugador, pero el jugador le pega tan rápido a la pelota que me viene de frente y yo hago el movimiento”, señaló.

    Vidal también apuntó al lugar donde recibió el impacto. “No me pegó en el codo, me rozó acá, arriba del codo. El tríceps”, explicó.

    El mediocampista aseguró que inmediatamente después de la acción le manifestó al árbitro Juan Lara que el balón había impactado en esa zona y no en el brazo con intención de intervenir en la jugada y también que tuvo un diálogo con Eduardo Vargas. “Yo le digo al Edu, ‘Edu, me pegó acá, weón’. Y ahí Edu se aprovechó”, relató Vidal.

    Además, el jugador cuestionó la intervención del VAR, que estaba a cargo de Cristián Garay, en la jugada y la comparó con otra acción del partido. “¿Por qué en esta el VAR se mete y no se metió en la del Chino?”, planteó.

    Vidal también sostuvo que el árbitro tenía una visión directa de la acción. “El árbitro está de frente”, afirmó, antes de señalar que ningún jugador se encontraba entre el juez y la jugada. “Si el árbitro estuviera... el árbitro me está viendo, no hay nadie por delante que pueda tapar al árbitro”, agregó.

    El volante de Colo Colo insistió en que su movimiento fue consecuencia de la trayectoria de la pelota y que no levantó deliberadamente el brazo para intervenir. “Yo estoy tan seguro que no levanté el brazo para ser penal ni para molestar, nada”, sostuvo.

    Vidal también explicó que venía de disputar una pelota aérea y que posteriormente se desplazaba para cubrir la jugada. “Yo vengo de una pelota que gané en el aire y voy saliendo rápido para cubrirlo y no para que me rebote a mí la pelota, pero como viene tan rápido la pelota y yo me muevo con el cuello”, relató.

    El exseleccionado nacional, además, arremetió contra los comentarios de Claudio Borghi en TNT Sports. “Mira lo que dice Borghi. Este es anticolocolino, hay que decirlo. Llevaba buena dirección... ¿Cómo va a llevar buena dirección eso? Ahí mismo se ve que es hombro”, apuntó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileJuan LaraArturo VidalColo ColoSuperclásico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

    El petróleo acentúa su caía y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    Senador Daniel Núñez (PC) y reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Lo más leído

    1.
    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    2.
    “Tiene 40 años, pero es ágil”: cómo Vozinha alista su debut en Colo Colo

    “Tiene 40 años, pero es ágil”: cómo Vozinha alista su debut en Colo Colo

    3.
    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    4.
    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    5.
    “El fútbol descubrió muy tarde a Vozinha”: habla el DT que más veces dirigió al arquero en la previa a su debut con Colo Colo

    “El fútbol descubrió muy tarde a Vozinha”: habla el DT que más veces dirigió al arquero en la previa a su debut con Colo Colo

    6.
    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Dan por finalizada operación Cancerbero y cárcel de Talca ya alcanza los 1.931 privados de libertad
    Chile

    Dan por finalizada operación Cancerbero y cárcel de Talca ya alcanza los 1.931 privados de libertad

    Senador Daniel Núñez (PC) y reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    El petróleo acentúa su caía y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos
    Negocios

    El petróleo acentúa su caía y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

    El último recurso de gremios de gas, sanitario y eléctrico contra artículo de reconexión en megarreforma tras revés en el TC

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia
    El Deportivo

    “Un animal competitivo”: los elogios en España para el Betis de Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Valencia

    “La estrella del Ipswich”: Inglaterra se rinde ante Marcelino Núñez tras su golazo de mitad de cancha en la Carabao Cup

    Ídolos, aciertos y decepciones: los fichajes que marcaron la etapa de José María Buljubasich en la UC

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort
    Tecnología

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027
    Cultura y entretención

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Dolly Parton y su pasión por Led Zeppelin: del bluegrass a Stairway to Heaven

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin
    Mundo

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    EE.UU. mata a cuatro personas en nuevo ataque contra embarcación en el Caribe

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson