“No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

Arturo Vidal analiza el Superclásico que ganó Colo Colo ante la U. A través de su canal de YouTube, el volante se refirió a la jugada que terminó en penal para Universidad de Chile y entregó su versión sobre el contacto que derivó en el cobro.

El mediocampista aseguró que nunca tuvo intención de tocar el balón con la mano. “Esto no es penal, nunca levanté el brazo para parar la pelota”, afirmó Vidal al revisar las imágenes de la jugada. “Fue para darle emoción, que la gente se parara, porque les estábamos dando un baile”, lanzó.

Según su versión, el movimiento que realizó fue una reacción para evitar que el balón le impactara en el rostro. “Es un movimiento de juego. Fíjense que yo voy corriendo hacia el jugador, pero el jugador le pega tan rápido a la pelota que me viene de frente y yo hago el movimiento”, señaló.

Vidal también apuntó al lugar donde recibió el impacto. “No me pegó en el codo, me rozó acá, arriba del codo. El tríceps”, explicó.

El mediocampista aseguró que inmediatamente después de la acción le manifestó al árbitro Juan Lara que el balón había impactado en esa zona y no en el brazo con intención de intervenir en la jugada y también que tuvo un diálogo con Eduardo Vargas. “Yo le digo al Edu, ‘Edu, me pegó acá, weón’. Y ahí Edu se aprovechó”, relató Vidal.

Además, el jugador cuestionó la intervención del VAR, que estaba a cargo de Cristián Garay, en la jugada y la comparó con otra acción del partido. “¿Por qué en esta el VAR se mete y no se metió en la del Chino?”, planteó.

Vidal también sostuvo que el árbitro tenía una visión directa de la acción. “El árbitro está de frente”, afirmó, antes de señalar que ningún jugador se encontraba entre el juez y la jugada. “Si el árbitro estuviera... el árbitro me está viendo, no hay nadie por delante que pueda tapar al árbitro”, agregó.

El volante de Colo Colo insistió en que su movimiento fue consecuencia de la trayectoria de la pelota y que no levantó deliberadamente el brazo para intervenir. “Yo estoy tan seguro que no levanté el brazo para ser penal ni para molestar, nada”, sostuvo.

Vidal también explicó que venía de disputar una pelota aérea y que posteriormente se desplazaba para cubrir la jugada. “Yo vengo de una pelota que gané en el aire y voy saliendo rápido para cubrirlo y no para que me rebote a mí la pelota, pero como viene tan rápido la pelota y yo me muevo con el cuello”, relató.

El exseleccionado nacional, además, arremetió contra los comentarios de Claudio Borghi en TNT Sports. “Mira lo que dice Borghi. Este es anticolocolino, hay que decirlo. Llevaba buena dirección... ¿Cómo va a llevar buena dirección eso? Ahí mismo se ve que es hombro”, apuntó.