El Superclásico rompe el rating: triunfo de Colo Colo sobre la U se instala entre los partidos más vistos de la historia

El Superclásico rompe marcas: la cifra de rating que lo instala entre los más vistos de la historia.

El Superclásico número 200 rompe marcas de audiencia. El triunfo de Colo Colo por 2-1 sobre la U se convirtió en el segundo partido más visto en la historia de TNT Sports. Según los datos a los que tuvo acceso El Deportivo, el encuentro registró 19,85 puntos de rating y alcanzó un 93% de share entre las señales deportivas, es decir, prácticamente todos los espectadores que sintonizaban canales de deportes en ese momento, estaban viendo el duelo entre albos y azules en Ñuñoa, a través de la transmisión oficial del fútbol chileno.

La cifra ubica al choque jugado en el Estadio Nacional en el segundo lugar del ranking histórico de audiencia de la estación. El resultado quedó apenas por debajo del cotejo disputado en la primera rueda, que alcanzó 20,59 puntos de rating y un 94,6% de share entre las señales deportivas. Aquel compromiso terminó con una ajustada victoria por 1-0 (gol de Matías Zaldivia y asistencia de Juan Martín Lucero) a favor de los estudiantiles, en ese entonces, aún dirigidos por el argentino Francisco “Paqui” Meneghini.

Colo Colo le ganó a la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Ese partido, correspondiente al Superclásico 199, se mantiene todavía como el de mayor audiencia de las últimas dos décadas en las transmisiones de TNT Sports y el Canal del Fútbol (CDF).

La transmisión del encuentro de este domingo también registró cifras importantes en los espacios que acompañaron al partido. Por ejemplo, la previa promedió 7,52 puntos de rating, mientras que el post partido alcanzó 13,98 puntos. Posteriormente, el programa Todos Somos Técnicos promedió 5,61 puntos de rating.

De esta manera, dos de los tres partidos con mayor audiencia histórica de TNT Sports corresponden a los Superclásicos disputados este año en la Liga de Primera. En marzo, el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo en el estadio Monumental llegó a 1.523.229 personas en hogares con cable, de acuerdo con las cifras entregadas por TNT Sports en esa ocasión. La transmisión también estuvo disponible a través de HBO Max.

Una tendencia que, hasta ahora, demuestra que la audiencia de los partidos más importantes del fútbol chileno va en alza, ya que esta temporada también se registró el clásico más visto entre Universidad Católica y Colo Colo. El duelo disputado en el Claro Arena, que fue victoria por 2-1 para el equipo dirigido por el técnico Fernando Ortiz, alcanzó 19,12 puntos de rating y logró un 95,5% de share entre canales deportivos.

De esta forma, en TNT Sports hacen proyecciones positivas y esperan que en 2027 se mantenga la tendencia actual, es decir, que se rompan las marcas conseguidas esta temporada en términos del rating de los partidos más importantes de fútbol chileno.