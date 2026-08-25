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    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    La presidenta interina de Venezuela anunció la eliminación de los puestos policiales urbanos, conocidos como alcabalas, y la implantación de un sistema de patrullaje.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @yvangil en X

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela, eliminando los puestos policiales urbanos, conocidos como alcabalas, e implantando un sistema de patrullaje.

    “En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades; y en su lugar, para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje”, ha señalado la mandataria venezolana en un mensaje sobre el balance de la gestión de las autoridades dos meses después de los terremotos del 24 de junio.

    De este modo ha defendido que el nuevo sistema busca garantizar la seguridad “con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas” e incidiendo en que deben promoverse el modelo “que mejor funcione y que esté al servicio de las personas”.

    La idea es que el nuevo esquema de presencia policial permita la libre movilidad y consolide un modelo policial centrado en el respeto a los derechos ciudadanos, después de las denuncias de prácticas irregulares y de corruptelas vinculadas a este tipo de controles policiales urbanos. Si bien no se ha marcado una fecha para la implantación de estos nuevos mecanismos o el alcance geográfico de los mismos, ya que los puestos están instalados también en vías de comunicación fuera de las ciudades.

    Las propias autoridades venezolanas han denunciando la existencia de estas prácticas por la que agentes de seguridad exigen dinero a los conductores o pasajeros a cambio de permitirles continuar su recorrido o evitar sanciones.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezPolicías

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