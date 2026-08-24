Insomniac Games tenía un desafío mutante y titánico por delante. Después de redefinir el estándar de los superhéroes en el mundo abierto con su elogiada trilogía de Spider-Man, el estudio californiano debía cambiar drásticamente de tono. Por eso, pasar del amigable vecino de Nueva York a la máquina de matar de adamantium exigía una transformación total.

Marvel’s Wolverine aterriza en PlayStation 5 este 15 de septiembre de 2026 y demuestra que sus desarrolladores entienden perfectamente al personaje.

Es un título para mayores de edad que desata todo el potencial de Logan . El resultado es una obra oscura, madura y, sobre todo, empapada en sangre. PlayStation nos invitó a probar Marvel’s Wolverine en un evento en Sao Paulo. Estas son nuestras primeras impresiones.

Marvel’s Wolverine: primeros apuntes

Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

El contraste con las aventuras de Peter Parker y Miles Morales es evidente desde el primer minuto. Aquí no hay balanceos amables por la ciudad ni recados irónicos para repartir a los vecinos. Logan es letal y el juego se asegura de que lo sientas en cada botón que presionas.

La brutalidad del combate justifica plenamente la clasificación para mayores de edad . Advertimos esto de entrada, porque finalmente estamos ante un título de Marvel para adultos: las garras desmiembran y cortan con un nivel de detalle explícito que rinde tributo a las etapas más crudas del mutante en los cómics.

Marvel’s Wolverine fue anunciado hace exactamente cinco años y, a juzgar por las dos horas de juego que tuvimos en las oficinas de PlayStation Brasil, la espera valió la pena para quienes pedían una experiencia “sin filtros”. Aunque también es cierto que, para los más sensibles, Insomniac incluyó la opción de reducir el gore en los menús, jugarlo así se siente como ver una película de Tarantino editada para la televisión abierta.

Punto aparte, uno de los aciertos más grandes de Marvel’s Wolverine es su estructura. En lugar de apostar por otro mapa gigantesco lleno de íconos coleccionables, el juego opta por un desarrollo lineal y directo . Esto permite un ritmo narrativo intenso que lleva a Logan a través de escenarios exóticos como la isla Madripoor, las estrechas calles de Japón y la gélida naturaleza de Canadá.

Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

Mike Daly, desarrollador de Insomniac, lo explicó de forma transparente en una reciente entrevista con IGN: “No nos propusimos crear un juego de mundo abierto ni un juego tipo sandbox. Lo que realmente queríamos era una aventura lineal para un solo jugador, llena de acción e intriga ”.

Esa decisión de diseño beneficia enormemente la experiencia y evita la fatiga del jugador.

Madripoor y el lore de Logan

Marvel’s Wolverine nos presenta una historia propia, desmarcada del universo de Spider-Man y donde los X-Men como equipo constituido todavía no existen.

En la primera misión, una vorágine interminable de acción y garras, Logan opera como parte de una fuerza táctica encargada de proteger a los mutantes escondidos por el mundo.

Sabretooth lo llama "Enano".

Wolverine se había alejado del grupo, algo que ha irritado a sus compañeros: la irónica Mystique y el siempre salvaje Sabretooth. El guion brilla gracias a las dinámicas entre los personajes. La alianza con este último, quien lucha a nuestro lado e interviene en las bajas enemigas, rompe con las convenciones clásicas de la rivalidad. Además, la aparición de un importante personaje femenino añade un componente telequinético al combate que complementa perfectamente los desgarros físicos de Wolverine, todo esto mientras enfrentamos a villanos como Omega Red y el multimillonario Bolivar Trask.

A veces, hay sigilo, para aprovechar los sentidos desarrollados del mutante y rastrear y rebanar rivales . A veces, el combate exigirá paciencia y estrategia , sobre todo para esquivar y bloquear los ataques de poderosos enemigos, como un enorme centinela, mientras esperamos el momento perfecto para contraatacar.

La mejora estrategia para acabar con el centinela es la paciencia.

En todo momento Wolverine es una bestia del ataque cuerpo a cuerpo, que no tiene reparos en lanzarse contra cualquier enemigo. Algo útil, en este popurrí de botones que son los combates, es aprender a dominar la furia de Logan . Junto con la energía vital, los combos exitosos llenan el medidor de furia, que sube a través de tres niveles para alterar drásticamente el estilo de pelea. A mayor furia, los combos se vuelven más poderosos y, sobre el final, sirve para curar el cuerpo si se está completamente derribado.

La experiencia en PlayStation 5

A nivel gráfico, PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro -las únicas consolas donde está disponible este título- exprimen su hardware para mostrar texturas hiperrealistas en la ropa desgarrada, la piel regenerándose en tiempo real y entornos altamente interactivos.

Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

Lo decíamos antes: hay una mecánica muy interesante que canaliza la rabia de Wolverine para potenciar su factor curativo en situaciones límite, integrando sus poderes biológicos directamente en la curva de dificultad y supervivencia del juego. Esto está muy bien logrado y conversa perfectamente con el universo X-Men.

Ahora, a diferencia de Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Marvel’s Spider-Man 2, donde los protagonistas asombraron por su agilidad para moverse por el aire, en Marvel’s Wolverine la física de Logan nos lleva a ras de piso , cuerpo a cuerpo, por así decirlo, con la agilidad y destreza del mutante desatadas en partes iguales.

Pero tras la apariencia dura y el temperamento violento de Wolverine, hay una historia cargada de emociones, lealtades y luchas internas. Para cualquiera que haya tomado algún cómic o visto una serie o película de X-Men, no es sorpresa que Logan lucha por una causa mayor: los mutantes se enfrentan a la amenaza de la aniquilación , y él es su mejor esperanza.

¿Vale la pena?

Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

Marvel’s Wolverine es el juego que el personaje acaso más pendenciero de los X-Men se merecía. Es una aventura respetuosa del material de origen, que apuesta por la linealidad narrativa y celebra la contundencia de sus combates.

Entre sus aciertos, aunque la historia es original de Marvel Games, la fidelidad al material original es absoluta . La representación de Logan es exacta a los cómics, capturando su agresividad, tono adulto y factor de curación de forma completamente orgánica en la jugabilidad.

Su sistema de combate, uno de los puntos que uno podría cuestionarse después de ver lo que Insomniac hizo tan bien con la saga Spider-Man, resultó ser visceral y directo. La violencia es explícita, el peso de los golpes y las animaciones de desmembramiento ofrecen una respuesta inmensamente satisfactoria a los controles del DualSense y, por qué no, a la vista. Acá se hizo un gran, gran trabajo.

Viejos conocidos del universo X-Men.

Otro punto alto es la estructura narrativa sin relleno. El diseño lineal evita la saturación habitual de los mundos abiertos y mantiene un ritmo cinematográfico constante y adictivo.

Como cierre, nos gusta creer que al establecer que los X-Men no existen todavía, el estudio tiene vía libre para introducir y reinterpretar a otros mutantes icónicos bajo sus propias reglas en futuras entregas.

Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos