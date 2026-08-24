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    Así son los nuevos sellos y postales de 31 Minutos en CorreosChile: cuánto cuestan y dónde conseguirlos

    La nueva emisión fue presentada este fin de semana y está dedicada a los personajes más reconocidos del programa infantil chileno.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Así son los nuevos sellos y postales de 31 Minutos en CorreosChile: cuánto cuestan y dónde conseguirlos. Foto: Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Una nueva emisión de sellos y postales dedicada a uno de los programas infantiles más reconocidos de Chile ya está disponible en las sucursales de CorreosChile.

    Se trata de una colección inspirada en los personajes de 31 Minutos, que busca acercar la filatelia (coleccionismo de postales) a las nuevas generaciones.

    La emisión fue presentada oficialmente este sábado 22 de agosto en la oficina de Correos Central.

    La actividad que contó con la presencia de los creadores de la serie, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, además de seguidores que llegaron hasta el lugar para conocer la nueva colección.

    Así son los nuevos sellos y postales de 31 Minutos en CorreosChile: cuánto cuestan y dónde conseguirlos. Foto: Diego Martin/Aton Chile

    La presentación, eso sí, no contó con la participación de los personajes ni de los títeres de la serie.

    ¿Cómo es la nueva emisión de 31 Minutos?

    La colección está compuesta por una tira de 10 postales y 10 sellos con un diseño idéntico.

    De las 10 imágenes, una de ellas lleva el logo oficial de 31 Minutos, mientras que las otras nueve están dedicadas a algunos de los principales personajes del programa.

    Entre ellos aparecen Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Guaripolo, Juanín Juan Harry, Calcetín con Rombos Man, Patana, Mario Hugo, Policarpo Avendaño y Huachimingo.

    La emisión fue diseñada por Mauricio Navarro en conjunto con Aplaplac, y corresponde a una impresión offset de 30 por 48 milímetros.

    Según la descripción de CorreosChile, la iniciativa busca poner en valor los sellos postales como pequeñas piezas de la cultura y memoria del país, además de acercar la filatelia a niños y jóvenes.

    Así son los nuevos sellos y postales de 31 Minutos en CorreosChile: cuánto cuestan y dónde conseguirlos. Foto: Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    ¿Cuánto cuesta?

    La emisión de sellos tiene un valor de $5.000 y cuenta con una tirada de 125.000 ejemplares.

    Por su parte, las postales cuestan $10.000 en el sitio oficial de CorreosChile.

    Su fecha oficial de emisión fue el 22 de agosto de 2026.

    ¿Dónde conseguir las postales?

    Por ahora, la colección de sellos aparece agotada en la tienda online de CorreosChile.

    Por su parte, la edición de postales también figura agotada tras ser arrasada por los fanáticos.

    Sin embargo, desde este lunes 24 de agosto la emisión comenzó a estar disponible de manera física en las sucursales de CorreosChile.

    Por lo que quienes quieran adquirirla pueden buscarla directamente en los puntos de atención de la empresa.

    La colección se suma así a las distintas emisiones postales que han homenajeado elementos de la cultura popular chilena y, en este caso, a una serie que desde su estreno ha acompañado a distintas generaciones de niños.

    Lee también:

    Más sobre:31 MinutosCorreosChilePostalesCorreoCorreosColecciónColeccionismoFilateliaChileSeriesTelevisiónTendenciasLa Tercera

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