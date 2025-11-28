“Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña. Foto: archivo.

La aclamada serie nacional creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, 31 Minutos, respondió al candidato presidencial de Colombia, Sergio Fajardo Valderrama, quien utilizó sus personajes para promocionar su campaña política.

En una publicación en redes sociales, el exalcalde de Medellín escribió: “Tulio Triviño. Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante”.

El post incluyó imágenes en las que se veía a los personajes de la serie, con encabezados en los que se describía la iniciativa del político colombiano .

La utilización no autorizada despertó indignación en la productora Aplaplac, que recalcó en un comunicado que sus marcas “están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen” .

Qué respondió 31 Minutos al candidato presidencial de Colombia que usó los personajes en su campaña

Desde la cuenta oficial de 31 Minutos respondieron a la publicación de Fajardo: “Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña”.

“ 31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes”.

Posteriormente, la cuenta de Fajardo eliminó el mencionado post.

Sin embargo, usuarios de redes sociales capturaron los registros y han manifestado su descontento con la situación.

31 Minutos también emitió un comunicado en Instagram, “a propósito del uso de nuestra imagen en la campaña del candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo Valderrama”.

“Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 Minutos, del logo de 31 Minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra ‘TRIBUTO’ con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL”.

“Todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca . Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se los aclaramos antes de tomar acciones legales”.

Tanto Díaz como Peirano replicaron el comunicado en sus propias redes sociales.

Hasta el momento, Fajardo no se ha referido públicamente al episodio .