Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man. Foto: Redbull.

Nadie puede dejar de hablar de 31 Minutos. Después del rotundo éxito del icónico programa chileno para niños en Tiny Desk, muchas marcas han comenzado a recordar también los momentos en los que colaboraron con el show de marionetas.

Así le pasó a Red Bull Soapbox Race, también conocido como “autos locos”, un evento donde los participantes construyen sus propios autos sin motor (y a mano), con divertidos detalles, para después competir contra reloj en una carrera cuesta abajo.

Lo llamativo de esta carrera es ver los diseños creativos de los inscritos.

Y en 2016, hace casi diez años, en la segunda edición de la competencia que se realizó en la comuna de La Reina, el ganador fue nada menos que Calcetín con Rombos Man , un carro con forma de este personaje y pilotado por Tulio Triviño .

Las redes sociales de Red Bull Soapbox recordaron el icónico momento.

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man. Foto: Redbull.

31 Minutos, ganador de Red Bull Soapbox Race 2016

Ante los ojos de 20 mil personas, Calcetín con Rombos Man obtuvo la victoria de la segunda edición de Red Bull Soapbox Race, celebrado en la bajada de Talinay con Álvaro Casanova, La Reina.

El equipo que representó a los personajes de 31 Minutos superó a los otros 42 competidores.

“Nosotros nos preocupamos de los detalles estéticos del auto y de tener una buena propuesta audiovisual, lo que nos permitió poder bajar la pista con relativa tranquilidad. Sabíamos que podíamos pelear arriba”, dijo entonces Jorge Madariaga, parte del equipo ganador, según rescataron desde Redbull.

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man. Foto: Redbull.