Por “tsunami” de indicaciones: bancada PPD-Independientes condena hostigamiento a diputado Jaime Araya

Desde la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD)-Independientes condenaron el hostigamiento que ha recibido el parlamentario Jaime Araya (Indep.-PPD), tras sus declaraciones referentes a un “tsunami” de indicaciones para la megarreforma del Ejecutivo.

“Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente , si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”, señaló el diputado Araya sobre las indicaciones durante un episodio del podcast “Provócame”.

Estas declaraciones levantaron críticas desde representantes del oficialismo, incluso provenientes de la vocería de Gobierno y la presidencia. Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, comentó que “los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional, sin haber leído un articulado, hoy lo que buscan es bloquear”.

Asimismo, desde su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast manifestó que lamenta que el objetivo desde la oposición sea “obstaculizar y boicotear”.

En adición a los reproches provenientes del oficialismo, desde el PPD acusaron una “campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte” contra el diputado. Además, manifestaron que las intimidaciones no se limitan a las redes sociales y que se extienden hasta mensajes en el teléfono personal del parlamentario.

Así lo reafirmó Araya en conversación con El Mercurio, donde comentó efectivamente ha recibido amenazas de muerte. También detalló que incluso recibe llamadas desde el extranjero, y que entre los insultos que le han llegado figuran “asqueroso”, “vendepatria” y “traidor, mereces pena de muerte”.

“Han sido brutales los señores del ultrafacherio, insultos, groserías, acoso, pero tenemos clarísimo que esta mala reforma no puede tratarse de lo que le importa a los más ricos”, declaró el parlamentario desde sus redes sociales.

En la colectividad manifestaron que las amenazas no se limitan a las redes sociales y que se extienden hasta mensajes en el teléfono personal del parlamentario.

“En política no todo está permitido. En democracia existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley y la forma en la cual estos se tramitan, sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha, se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo”, condenaron.

Agregaron además que la “sobrerreacción solo se entiende por la desesperación que existe ante un mal proyecto, que ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos, y que sigue perdiendo apoyo ciudadano cada día”. Así, enfatizaron en que la situación de acoso hacia Araya supone una expresión de violencia política inaceptable, que debe ser rechazada a nivel transversal.