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    Política

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno

    Jefes comunales valoraron la reunión en La Moneda y pidieron establecer espacios permanentes de coordinación entre municipios y el Ejecutivo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno MARIO TELLEZ

    Tras la reunión que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con alcaldes oficialistas en La Moneda, un grupo de jefes comunales presentó la declaración pública “Alcaldes comprometidos con Chile”, con el objetivo de respaldar al gobierno y fortalecer la coordinación territorial con el Ejecutivo.

    La declaración surge luego de una cita marcada por las inquietudes municipales en torno a temas como seguridad, reconstrucción, inversión, apoyo social, gestión local y el eventual impacto de la exención de contribuciones para adultos mayores.

    En el texto, los alcaldes valoraron la convocatoria realizada por el Mandatario a menos de 90 días de haber asumido el gobierno, señalando que se trata de “una señal relevante” para fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno central y los municipios.

    “Durante esta reunión, donde se generó un ambiente muy cordial, tuvimos la oportunidad de plantear directamente nuestras inquietudes y necesidades, las que fueron escuchadas tanto por el Presidente de la República como por ministros y subsecretarios presentes en la instancia”, señalaron en la declaración.

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los firmantes también destacaron la disposición al diálogo del Ejecutivo y plantearon la necesidad de avanzar hacia espacios de colaboración más permanentes y efectivos.

    “Las comunas enfrentan desafíos urgentes y complejos, por lo que contar con canales de trabajo conjunto resulta fundamental para entregar respuestas concretas a nuestros vecinos y vecinas”, agregaron.

    En ese sentido, los alcaldes llamaron a evitar que las diferencias políticas debiliten la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas.

    “Chile necesita unidad, responsabilidad y capacidad de construir acuerdos, poniendo siempre en el centro las necesidades de las personas”, afirmaron.

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno

    La declaración fue suscrita por un amplio grupo de autoridades comunales oficialistas, entre ellas Jaime Bellolio de Providencia, Mario Desbordes de Santiago, Camila Merino de Vitacura, Sebastián Sichel de Ñuñoa, Maximiliano Luksic de Huechuraba, Daniel Reyes de La Florida, Catalina San Martín de Las Condes, Felipe Alessandri de Lo Barnechea y Gustavo Alessandri de Zapallar, entre otros.

    Finalmente, los jefes comunales reiteraron su apoyo al Presidente y su disposición a colaborar “en todas aquellas iniciativas que contribuyan al desarrollo de las comunas y al bienestar del país”.

    Más sobre:José Antonio KastMunicipiosAlcaldesOficialismoLa Moneda

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