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    Tregua entre Rusia y Ucrania arranca bajo acusaciones mutuas de ataques

    La tregua, según lo estipuló el presidente Donald Trump, como intermediario, durará hasta el 11 de mayo y tiene como objetivo que ambos países puedan conmemorar esta fecha.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este sábado comenzó el cese al fuego entre Rusia y Ucrania propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El inicio de esta tregua tenía la intención de coincidir con el Día de la Victoria que conmemora la llegada del ejército ruso a Berlín y la caída del régimen nazi en Europa.

    En un punto de prensa, con motivo de este día, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que “decidimos que lo vamos a celebrar, pero sin demostración de equipo militar, porque las Fuerzas Armadas deben concentrar su atención en la derrota final del enemigo en el marco de la operación militar especial”.

    En las últimas horas se han compartido fotografías sobre las celebraciones en Moscú, en que se ve una Plaza Roja menos concurrida de lo habitual.

    Por su parte, Ucrania publicó un decreto especial, en el marco de este cese al fuego, en que señalaban que se excluirían la Plaza Roja de los acercamientos de drones y en algo que se ha interpretado como irónico, compartieron las coordenadas exactas de esta zona.

    El presidente Trump anunció este alto a las hostilidades el viernes, momento en que además informó que esta medida estaría acompañada por el intercambio de mil prisioneros de ambos bandos.

    “Con suerte, es el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y duramente librada. Las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial continúan, y cada día estamos más cerca”, señaló a través de su red social Truth.

    Anteriormente se habían propuesto otras fechas por parte de ambos lados. Desde Ucrania, se buscaba empezar una tregua el 6 de mayo, mientras que Rusia propuso un alto al fuego por este 8 y 9 de mayo.

    Este mismo viernes, sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky acusó nuevas amenazas rusas. “Aunque hemos tomado una posición completamente lógica y clara para los rusos – reflejaremos sus acciones. Hoy, comenzaron el día con bombardeos en la línea del frente, y hubo actividad de asalto. Se están utilizando drones. Ayer, llevaron a cabo aún más ataques aéreos. Nuestras respuestas fueron del mismo tipo", informó.

    Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso también denunció ataques ucranianos, aunque el presidente Putin dijo que no tenía información oficial sobre estos, así que omitió comentarios en la rueda de prensa.

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