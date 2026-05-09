Bahrein anuncia el arresto de 41 personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto referencial. Hombre ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

El Ministerio del Interior de Bahrein anunció hoy sábado la detención de 41 personas a las que acusa estar vinculadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés).

Según indicaron desde el ministerio mediante un comunicado publicado en redes sociales, “los servicios de seguridad han descubierto una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y a la ideología Wilayat al Faqih (doctrina política chií)”.

“41 personas de la organización principal fueron detenidas, y se están completando los procedimientos legales contra ellas”, indicaron en el comunicado publicado en redes sociales.

Según detallaron en el texto, los arrestos se realizaron en base a investigaciones de la fiscalía en casos de “espionaje con entidades extranjeras” y “simpatía con la agresión iraní”.

Esto último en referencia a los ataques de represalia de Irán contra varios países árabes, entre ellos Bahrein, en respuesta a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado.

Si bien desde el ministerio de Interior de Bahrein no entregaron detalles sobre la identidad de los 41 detenidos, sí indicaron que las operaciones de búsqueda e investigación continúan llevándose a cabo para encontrar más personas involucradas con la organización.