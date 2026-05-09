Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

Carpetas con reportes de platillos giratorios, memorandos militares e informes de los astronautas de la misión Apolo 1 figuran entre los archivos que el Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) dio a conocer al público.

Durante el viernes 8 de mayo, en una plataforma oficial del Gobierno norteamericano, el Pentágono liberó 161 documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), con un foco en la transparencia relativa a la vida extraterrestre. “Estos documentos, ocultos tras clasificaciones, han incitado durante mucho tiempo especulaciones justificadas - y es hora de que los estadounidenses lo vean por sí mismos”, afirmó Peter Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

En todo caso, los archivos publicados corresponden a casos no resueltos . Desde el sitio web se indica que el Gobierno no logró tomar una determinación definitiva en la naturaleza de esos fenómenos observados.

Según explican desde el Departamento de Guerra, esto se debe a una variedad de razones, incluyendo la falta de datos suficientes. Asimismo, mencionan que abren las puertas a la aplicación de análisis del sector privado y sostienen que el DOW seguirá conduciendo reportes separados en los casos no resueltos.

Promesa de Trump

Desde el Departamento de Guerra también hacen ahínco en que esta es una operación histórica, que no tiene precedentes. Para ejecutarla se requiere la coordinación entre “docenas de agencias”, además de la revisión de millones de archivos. Además, recalcan que “ningún otro presidente o administración en la historia ha llevado a cabo en este nivel de transparencia de los UAP”.

Esta liberación de documentos se puso en marcha tras instrucciones del mandatario norteamericano, Donald Trump, para que las agencias dieran a conocer los archivos gubernamentales relativos a la posibilidad de la existencia de vida alienígena.

De hecho, a fines de abril, durante su reunión con los tripulantes de la misión Artemis II tras su regreso a la tierra, el Presidente recalcó su intención de compartir los archivos. “Vamos a estar liberando todo lo que podamos”, dijo.

La divulgación de los contenidos fue valorada por Jared Isaacman, administrador de la NASA. “Aplaudo el esfuerzo de todo el gobierno del Presidente Trump para brindar mayor transparencia al pueblo estadounidense sobre los fenómenos anómalos no identificados”, señaló.

Previamente, en conversación con el programa Meet the Press de MBC, la autoridad de la NASA manifestó que “las posibilidades de que encontraremos algo en algún punto que sugiera que no estamos solos son bastante altas”

161 documentos hasta la fecha

“Mientras administraciones previas han fallado en ser transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma, ´qué diablos está pasando´ Pásenlo bien y disfruten! “, señaló Trump desde su plataforma Truth Social, tras la publicación de los archivos.

Los registros incluyen varias décadas de contenido, con documentos históricos e imágenes, categorizados en archivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la NASA, el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Dentro de la variedad de reportes en la plataforma del DOW, hay fotografías con baja nitidez y memorandos militares de posibles fenómenos anómalos no identificados, además de registros de civiles que manifiestan haber avistado algún OVNI. Uno de los informes más antiguos data en noviembre de 1948, donde se indica una presencia recurrente de objetos no identificados en los cielos de Europa.

Entre los archivos, existe una solicitud de 1967 para el FBI, en la que un sujeto llamado Ray Robinson adjuntó una imagen de un cuerpo que le pareció sospechoso y pidió los comentarios de la Oficina Federal.

Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

También, el DOW publicó informes de la primera misión durante la que se logró pisar la luna: Apollo 11, realizada en 1969. Durante ella, el astronauta Buzz Aldrin apuntó tres observaciones. La primera es un objeto en trayecto hacia la luna; la segunda, son destellos de luz dentro de la cabina, y la tercera es un avistamiento de una luz brillante en el regreso del viaje, sobre el cual los tripulantes supusieron que se trataba de un láser.

Desde el Departamento de Guerra señalaron que continuarán publicando más contenido , en la medida en la que vaya siendo desclasificado.