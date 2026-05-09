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    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.

    El presidente estadounidense aseguró que el movimiento “es posible” y destacó su buena relación con el mandatario polaco Karol Nawrocki.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este viernes la posibilidad de trasladar a Polonia parte de las tropas que Washington retirará desde Alemania, en una señal que podría reforzar el flanco oriental de la OTAN en medio de las tensiones con Rusia.

    Durante un intercambio con periodistas, Trump afirmó que mover efectivos militares hacia territorio polaco “es posible” y sostuvo que Varsovia estaría interesada en recibir a los soldados estadounidenses.

    “Le gustaría”, señaló el mandatario al ser consultado sobre Polonia, agregando que mantiene una buena relación con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU. En la imagen, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki. WOJTEK RADWANSKI

    “Tengo buena relación con su presidente. Le apoyé en su elección y ganó. Es un gran luchador; un tipo genial; me gusta mucho. Así que es posible. Podría hacerlo”, sostuvo Trump.

    Las declaraciones se producen luego de que el Pentágono anunciara la semana pasada el retiro de 5.000 soldados estadounidenses desde Alemania, país que alberga uno de los mayores contingentes militares de EE.UU. fuera de su territorio.

    Posteriormente, Trump aseguró que la reducción de tropas podría ser incluso “mucho mayor”, aumentando la preocupación en Berlín y entre los aliados europeos de la OTAN.

    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.

    La medida sorprendió tanto al gobierno alemán como a los socios de la alianza atlántica y a Ucrania, país que enfrenta desde 2022 la invasión militar rusa con apoyo occidental.

    Un eventual traslado de tropas hacia Polonia tendría una alta relevancia estratégica, debido a que ese país limita con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, uno de los puntos más militarizados de Europa oriental.

    Más sobre:Donald TrumpAlemaniaPoloniaEstados UnidosTropas

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