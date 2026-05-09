SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol

    El Niño Maravilla entra a disputar el segundo tiempo por el cuadro andaluz.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol.

    El ingreso de Alexis Sánchez parecía tener impacto inmediato en el partido entre Sevilla y Espanyol. El delantero chileno entró iniciado el segundo tiempo en reemplazo de Isaac Romero y, en la primera pelota que tocó, logró convertir frente al arco defendido por Marko Dmitrovic.

    Sin embargo, la celebración duró poco. A los 47 minutos, el VAR intervino para revisar la acción y finalmente determinó que el hombro del atacante nacional estaba en posición de adelanto. Por esa razón, el árbitro Javier Alberola invalidó el tanto y el marcador se mantuvo 0-0.

    La jugada generó reclamos desde el entorno del equipo de Luis García, principalmente por lo ajustada de la decisión. Pese a ello, la revisión tecnológica confirmó el fuera de juego milimétrico de Sánchez. Era la segunda conquista al hilo del Niño Maravilla, que la semana pasada le dio el triunfo al Sevilla frente a la Real Sociedad.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaEspanyolSevillaAlexis Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026

    Corte Suprema advierte riesgos de “incertidumbre jurídica” en plan de Reconstrucción de Kast

    Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

    La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

    Cementerios de grupo Nuestros Parques proyecta más de 100 mil asistentes a recintos por el Día de la Madre

    Lo más leído

    1.
    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    2.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    3.
    No ocurre desde 2023: la estadística que Alexis Sánchez busca igualar en el duelo entre Sevilla y Espanyol

    No ocurre desde 2023: la estadística que Alexis Sánchez busca igualar en el duelo entre Sevilla y Espanyol

    4.
    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026
    Chile

    Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026

    Corte Suprema advierte riesgos de “incertidumbre jurídica” en plan de Reconstrucción de Kast

    La Florida destinará $1.000 millones para proyectos de seguridad impulsados por vecinos

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”
    El Deportivo

    Joaquín Niemann aborda su futuro en caso de que no siga el LIV Golf: “Me encantaría volver al PGA Tour”

    Con un enérgico Alexis Sánchez: el Sevilla de los chilenos remonta sobre el final ante Espanyol y escapa del fondo

    Otra polémica en Europa: Aubameyang es apartado del Olympique de Marsella por rociar con un extintor a trabajador del club

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán
    Mundo

    Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

    Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

    Más de 100 pasajeros enferman por brote de norovirus en crucero que zarpó desde Florida

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño