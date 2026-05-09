Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol.

El ingreso de Alexis Sánchez parecía tener impacto inmediato en el partido entre Sevilla y Espanyol. El delantero chileno entró iniciado el segundo tiempo en reemplazo de Isaac Romero y, en la primera pelota que tocó, logró convertir frente al arco defendido por Marko Dmitrovic.

Sin embargo, la celebración duró poco. A los 47 minutos, el VAR intervino para revisar la acción y finalmente determinó que el hombro del atacante nacional estaba en posición de adelanto. Por esa razón, el árbitro Javier Alberola invalidó el tanto y el marcador se mantuvo 0-0.

La jugada generó reclamos desde el entorno del equipo de Luis García, principalmente por lo ajustada de la decisión. Pese a ello, la revisión tecnológica confirmó el fuera de juego milimétrico de Sánchez. Era la segunda conquista al hilo del Niño Maravilla, que la semana pasada le dio el triunfo al Sevilla frente a la Real Sociedad.