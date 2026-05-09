No ocurre desde 2023: la estadística que Alexis Sánchez busca igualar en el duelo entre Sevilla y Espanyol

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez continúa con su batalla por evitar el descenso. A falta de cuatro partidos por disputarse, el conjunto rojiblanco se encuentra un punto por encima de la zona roja, por lo que el duelo de este din de semana contra el Espanyol, también complicado, puede resultar clave a la hora de definir a los equipos que perderán la categoría.

De todas maneras el cuadro andaluz llega con una gran motivación. El fin de semana pasado consiguieron imponerse a la Real Sociedad que llegaba como el último campeón de la Copa del Rey.

En este sentido, fue clave el ingreso de Alexis Sánchez en el segundo tiempo. Solo cinco minutos después consiguió anotar el que sería el único gol del partido.

Este hecho abre la posibilidad de que el tocopillano logre igualar una estadística que se remonta a 2023. El 19 de marzo de ese año fue la última vez que el chileno pudo celebrar en dos partidos consecutivos.

Lo hizo vistiendo la camiseta del Olympique de Marsella, anotando el 2-0 parcial contra Estrasburrgo (finalizó 2-2), y una semana después se inscribió con un doblete en el triunfo por 1-2 ante Stade Reims.

En las temporadas siguientes, la carrera de Alexis lo llevó de vuelta al Inter de Milán y al Udinese antes de fichar en el Sevilla, sin registrar en dos fechas seguidas su nombre en la estadística de goleadores.

El impacto del último gol

La irrupción de Alexis Sánchez para marcar el gol contra Real Sociedad provocó los elogios del técnico Luis García Plaza. “Ha estado espectacular. En estos partidos de experiencia sabe estar, sabe jugar y sabe leer. Otra cosa es mantener los esfuerzos durante todo el partido”, apuntó el DT.

“Hemos hecho un partidazo. Era para ganar 3-0 o 4-0. Leímos el partido muy bien, la gente puso el alma y solo queda agradecerles. Se ha vivido algo muy emocionante. El equipo está creciendo más allá de la casta y del coraje”, resaltó.

Por su lado, Sánchez comentó que “por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”.

“Veo un grupo que está unido. Lo presencié en el partido anterior cuando perdimos en el último minuto, había muchos llorando en el camarín como lo hizo Suazo, quien fue capitán y lo siente. Este equipo necesita jugadores así, como Suazo”, continuó.

Asimismo, el artillero contó las motivaciones que lo llevaron a la capital de Andalucía: “Vine acá a Sevilla, porque sé que es un club grande, con una enorme afición y un estadio espectacular. No cualquiera juega acá, solo los futbolistas con sangre y con talento pueden jugar acá”.

Sobre el complicado momento, también expuso que “me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida, pero estas circunstancias me están ayudando. Me sirve porque quiero ganar siempre y el apoyo de la gente fue increíble. Mis compañeros se entregan día a día. Yo me lo tomo con más tranquilidad porque creo que esa tranquilidad nos ayudará a ganar el próximo partido”.

El encuentro entre Sevilla y Espanyol está programado para este sábado 9 de mayo a partir de las 10.15 horas de Chile.