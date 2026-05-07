Federico Valverde rompe el silencio tras la pelea con Tchouaméni: “Me duele el momento que estamos pasando”

Federico Valverde rompió el silencio tras el escándalo. El uruguayo protagonizó una pelea con Aurélien Tchouaméni, por la que terminó siendo llevado a un hospital. El Real Madrid abrió un expediente disciplinario contra ambos jugadores.

El charrúa, en tanto, resultó con un traumatismo craneoencefálico tras resbalarse y golpearse la cabeza en una mesa. Además, en España apuntan a que con el impacto el futbolista formado en Peñarol perdió el conocimiento. El incidente fue el reflejo el deterioro interno y las tensiones que se viven en el club.

Valverde difundió un comunicado en sus redes sociales: “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, comenzó explicando sobre el primer encontrón con el francés.

No obstante, también apuntó contra las filtraciones a la prensa: “En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”, añadió.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital“, continuó.

Valverde negó haber llegado a los golpes con Tchouaméni, pese a que el club le abrió un expediente disciplinario a ambos: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”, indicó.

El descargo de Valverde

Valverde continuó con sus descargos y pidió disculpas: “Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero”.

“Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio de la duda de que se invente, difame y agreguen condimentos a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo, adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”, siguió.

“No iba a pronunciarme hasta el final de temporada. Quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice. Por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesaria. Gracias”, sentenció en el escrito.