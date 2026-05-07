El Real Madrid anuncia medidas tras el escándalo de Valdebebas que terminó con Federico Valverde en el hospital. Foto: @fedevalverde

El Real Madrid anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego del incidente ocurrido durante el entrenamiento en el complejo de Valdebebas. La decisión fue comunicada oficialmente por el club en medio de una crisis interna que terminó con el mediocampista uruguayo trasladado a un centro médico.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, señaló el club en un comunicado.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, añaden.

Minutos después se conoció el parte médico de Valverde. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, establece.

El episodio se produjo justo en la antesala de una nueva edición del Clásico de España frente al Barcelona, programado para este domingo 10 de mayo en el Camp Nou, duelo que puede definir el título de LaLiga a favor del cuadro catalán.

Cronología de un escándalo

La crisis comenzó a hacerse visible el miércoles, cuando Valverde y Tchouaméni protagonizaron un fuerte cruce durante una práctica. Ambos futbolistas discutieron, se encararon y llegaron a empujarse. La tensión continuó posteriormente en el vestuario, aunque en ese momento la situación no pasó a mayores.

Sin embargo, el ambiente volvió a deteriorarse este jueves. Primero, el uruguayo se negó a saludar al francés al inicio del entrenamiento. La sesión se desarrolló en medio de un clima de alta tensión, especialmente por parte del jugador charrúa, situación que terminó derivando en un nuevo enfrentamiento una vez finalizada la jornada matutina.

El altercado se elevó en el camarín y terminó con Valverde lesionado. El futbolista uruguayo sufrió una contusión en la cabeza luego de resbalarse en medio de la discusión y golpearse con una mesa. Según la versión entregada por el diario Marca, la herida no fue consecuencia directa de un golpe propinado por Tchouaméni.

Tras el incidente, Valverde fue retirado en silla de ruedas y trasladado al centro médico Blua Sanitas acompañado por el técnico Álvaro Arbeloa. En el recinto se le realizaron exámenes para descartar lesiones de gravedad. Una vez finalizadas las evaluaciones médicas, el volante regresó a su domicilio.

Consencuencias inmediatas y burlas del Barcelona

Lo ocurrido provocó una reacción inmediata dentro del club. Se convocó a una reunión de emergencia en Valdebebas con presencia de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y el presidente Florentino Pérez, quien comenzó a trabajar junto a la dirigencia en las medidas disciplinarias que finalmente fueron oficializadas mediante el comunicado mencionado.

En paralelo, el conflicto generó repercusiones externas, particularmente desde el entorno del Barcelona. Luego de conocerse el primer enfrentamiento entre ambos jugadores, el club catalán publicó en sus redes sociales una fotografía de varios futbolistas acompañada del mensaje: “Una gran familia”, junto a un emoji de corazón.

Horas después del episodio que terminó con Valverde en el hospital, el Barcelona volvió a publicar contenido relacionado con el ambiente previo al duelo de este domingo. Esta vez compartió una imagen de Robert Lewandowski saludando, junto al mensaje “Buenas vibras de cara a El Clásico”.

La criticada reacción de Mbappé

La jornada también dejó otra situación. Kylian Mbappé fue captado por cámaras de El Chiringuito de Jugones mientras abandonaba el complejo deportivo en su vehículo. El delantero francés aparece riéndose durante una llamada telefónica.

La escena aumentó las críticas hacia el delantero francés. El atacante regresó esta semana a los entrenamientos tras un período de recuperación por lesión. Según la información entregada desde España, Mbappé participó parcialmente de la práctica antes de continuar con trabajos diferenciados.