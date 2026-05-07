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    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha

    Tras el empate con Cruzeiro, Universidad Católica se mantiene líder del grupo D y se impone a los brasileños en el duelo directo, en caso de igualdad de puntaje. Si se da una combinación, los de la franja pueden timbrar su clasificación venciendo a Barcelona, en el Claro Arena, el 21 de mayo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Universidad Católica puede clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores en la próxima fecha. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El empate sin goles ante Cruzeiro le dejó un sabor raro a Universidad Católica. Viendo la mitad del vaso vacío, no logró derribar la muralla defensiva que plantaron los brasileños en el segundo tiempo, tras quedarse con un jugador menos. Viendo la mitad del vaso lleno, el elenco estudiantil se mantiene en el primer puesto del grupo D de la Copa Libertadores y depende de sí mismo para clasificar a octavos de final en el denominado “grupo de la muerte”.

    Todavía se le resiste el primer triunfo internacional a la UC en el Claro Arena. Su impecable campaña como visitante no la ha logrado trasladar a su casa, escenario en el cual (en el papel) debe ser más propositiva en su propuesta futbolística. En el estreno copero perdió ante Boca Juniors, mientras que en la lluviosa jornada del miércoles quedó a cero ante la escuadra de Artur Jorge.

    “Nosotros siempre confiamos en este equipo. Es un grupo muy difícil, se refleja que cualquiera le puede hacer partido a cualquiera. Faltan dos fechas muy importantes. Hay que seguir enfocados en el crecimiento del equipo y lograr el objetivo”, declaró post partido Fernando Zampedri. Respecto al desarrollo del grupo en el torneo, añadió: “Son equipos muy difíciles. Cruzeiro tiene grandes jugadores, supieron sostener el partido. Nosotros vamos a seguir enfocados en lo nuestro. Cuando nos toque nuevamente (Libertadores), hay que pensar en los tres puntos”.

    La UC encabeza su zona. Ha sido beneficiada por el cambio de los criterios de definición en caso de igualdad, establecidos en el reglamento de la Conmebol para sus torneos. Ya no manda la diferencia de gol. Por esto es que ya superó a Cruzeiro en el duelo directo. En el orden de prelación, el primer criterio para desempatar es el de los puntos en partidos directos entre los elencos igualados. Como los cruzados ganaron en Brasil y empataron en Santiago, terminarán sobre los de Belo Horizonte si acaban con los mismos puntos.

    Tabla de posiciones / Grupo D

    PJPGPEPPGFGCDIFPts
    U. Católica42115417
    Cruzeiro42113217
    Boca Juniors42025326
    Barcelona410326-43

    Cómo clasifica la UC en la siguiente fecha

    El panorama sigue siendo halagüeño para la escuadra de Daniel Garnero, en pos de alcanzar los octavos de final. Si se dan los resultados, incluso puede clasificar en la quinta jornada, un escenario seguramente insospechado cuando se realizó el sorteo, considerando la complejidad del grupo que le tocó.

    Las cuentas son las siguientes. La Libertadores se reanuda en dos semanas más. Boca recibirá a Cruzeiro, en La Bombonera. Por su parte, la UC enfrentará a Barcelona, en el Claro Arena. El equipo nacional conocerá la suerte de los otros rivales, toda vez que el choque en Argentina se jugará antes. El martes 19 de mayo será el cruce entre transandinos y brasileños (20.30). El jueves 21 de mayo será el turno para chilenos y ecuatorianos (20.30). Si hay un ganador en Buenos Aires, Católica asegurará su clasificación derrotando a los de Guayaquil.

    ¿Por qué? En caso de que Boca supere a Cruzeiro, los xeneizes llegarían a 9 puntos, dejando a Cruzeiro con 7. Católica, sumando 10, no podría ser superada por Raposa. Aunque lleguen a finalizar con un hipotético empate en puntos (10), los de Minas Gerais están bajo los cruzados en el duelo directo. Da lo mismo que goleen en la última jornada (recibirán a Barcelona).

    Escenario 1: Boca gana a Cruzeiro y la UC a Barcelona

    PJPts
    U. Católica510
    Boca Juniors59
    Cruzeiro57
    Barcelona53

    Otro escenario. En caso de que Cruzeiro derrote a Boca en Argentina, los de Artur Jorge alcanzarían las 10 unidades, las mismas que la UC si supera al Ídolo del Astillero, en la precordillera. Como Boca se quedaría con 6, no podría alcanzar a los de la franja aunque les ganase en la fecha final. En ese caso, los pupilos de Garnero cerrarían el grupo visitando a un equipo xeneize ya eliminado de la Libertadores.

    Escenario 2: Cruzeiro gana a Boca y la UC a Barcelona

    PJPts
    U. Católica510
    Cruzeiro510
    Boca Juniors56
    Barcelona53

    No obstante, si Boca y Cruzeiro llegasen a empatar en la próxima jornada, el panorama se pone más complejo para Universidad Católica, incluso, aunque le gane a Barcelona. Si sucede esto, la UC tendría 10, Cruzeiro llegaría a 8 y Boca sumaría 7. El cierre para los chilenos es en Argentina y estarían obligados a sumar al otro lado de la cordillera. Si los brasileños derrotan a los ecuatorianos, el cuadro universitario podría despedirse de la Copa incluso con 10 puntos. El tercer puesto brinda el premio de consuelo de pasar a la Sudamericana.

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