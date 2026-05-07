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    Con uno más casi todo un tiempo: la UC no derriba el muro de Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores

    Pese a jugar prácticamente todo el segundo lapso con un jugador más, por la expulsión de Arroyo, Universidad Católica masticó un empate a cero ante los brasileños. De todos modos, el resultado le permite mantener el liderato del grupo D con siete unidades, por los criterios de definición en caso de igualdad.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC empató sin goles con Cruzeiro y estrecha la lucha en la Copa Libertadores. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica logró un empate que le deja un sabor raro. Si bien es cierto que sigue en el primer lugar del grupo D de la Copa Libertadores, no es menos cierto que no logró derribar el muro que significó Cruzeiro, jugando casi todo el segundo tiempo con uno más. Fue cero a cero.

    La derrota de Boca Juniors en Guayaquil, con Barcelona, remeció el grupo D. Si había un ganador en la fría noche de Las Condes, sería el líder en soledad. Mientras que la igualdad le favorecía a la UC para estar en la primera posición, gracias a los criterios de definición para desempatar establecidos para esta temporada por Conmebol.

    El diseño táctico de Daniel Garnero se mantuvo. Repitió la oncena que ganó en Ecuador. Por lo tanto, la exigencia para los aleros (Clemente Montes y Justo Giani) no solo estaba para atacar, sino que también para apoyar en proteger las bandas. La necesidad pasaba por los brasileños, para recuperar los puntos perdidos ante los cruzados en Belo Horizonte. Esa urgencia se notó en los primeros minutos, donde Raposa manejó el balón y se plantó adelantada.

    En líneas generales, el primer tiempo fue trabajo, friccionado. Un típico partido copero. La UC debió hacer gala de un mayor compromiso táctico, para taparle los espacios que trataba de generar la escuadra de Artur Jorge. Tenía que sacrificar en posesión. No era lo más conveniente entrar en la refriega, sin embargo la cancha rápida y mojada propiciaban un duelo así.

    La primera acción para los locales sucedió en los 18′. Lo tuvo Montes y lo evitó el golero Otávio con un achique, tras acción y asistencia de Valencia. La respuesta llegó de inmediato. Se lo perdió Kaio Jorge, con el arco libre. Cuando la UC salía más arriba, era donde corría mayor riesgo por la salida veloz del rival, sin embargo resistió. En ataque, los cruzados funcionaban mejor por la derecha, con Arancibia y Montes. Eso sí, la herramienta favorita para meter el balón en el área fue la pelota detenida y los centros de Zuqui.

    Católica fue emparejando las acciones a medida que avanzó el primer periodo, cortando circuitos de Cruzeiro. Precisamente, los de camiseta azul fueron de más a menos. Si bien registraron el 68% de posesión, solo sumaron un remate directo a la portería estudiantil: un tiro libre contenido por Bernedo.

    Era un partido copero, donde los detalles podían marcar el desnivel. El complemento arrancó con una opción clara de Giani, mediante un cabezazo que salió desviado tras centro de Zampedri (intercambio de roles). Se le abrió una ventana a los cruzados con la expulsión de Keny Arroyo (48′), por una fea y fuerte infracción sobre Zuqui. Juego brusco grave.

    Que Cruzeiro quedara con 10 era un impulso para que la UC tomara las riendas y asumiera ciertos riesgos, pero sin destapar la retaguardia. Pasada la hora de juego, Garnero movió el tablero y metió tres cambios de una. Adentro Medel, Martínez y Palavecino. Salieron Zuqui, Mena y Montes. El 11 era uno de los abrelatas por afuera, pero se fue cansando.

    La tenencia pasó al lado del local. Valencia entró más en acción elaborativa, al tener a Medel como rueda de auxilio en el eje. Católica empezó a mover la pelota, con Cruzeiro concentrado en su terreno. El punto es que faltaba precisión en la puntada final. Por ejemplo, a la hora de meter el balón en el área con centros.

    La UC tenía el mando del partido, pero no creaba chances concretas de gol. La impaciencia empezó a entrar en juego. Faltaba acelerar el tránsito hacia la recta final, cuando el tiempo se acababa. En los 86′, lo tuvo Giani, pero su remate fue débil.

    Los intentos fueron infructuosos. El empate a cero no se movería. Los cruzados siguen sin ganar un partido internacional en el Claro Arena. Con siete puntos, lidera su zona. En el caso de igualar en puntaje con Cruzeiro, gana el duelo directo, porque ganó uno y empató el otro.

    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (63′, J. Martínez); J. Valencia; C. Montes (63′, M. Palavecino), F. Zuqui (63′, G. Medel), C. Cuevas, J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, J. Jesus, Kaiki; Gerson, L. Romero (78′, K. Kenji); K. Arroyo, M. Pereira, Christian (78′, J. Marcelo); y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

    Goles: No hubo.

    Árbitro: A. Rojas (COL). Amonestó a Giani, Palavecino (UC); Kaiki, Romero y el DT Artur Jorge (C). En los 48′, expulsa a Arroyo (C) con roja directa.

    Estadio Claro Arena. Asistieron 18 mil personas, aprox.

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