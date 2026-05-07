PDI investiga hallazgo de feto en etapa de término en camarines de multitienda de Mall Plaza Sur

Efectivos de la PDI trabajan tras hallazgo de feto en centro comercial de San Bernardo. Sebastian Cisternas/AtonChile

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el hallazgo de un feto en etapa de término en el sector de camarines de la tienda Ripley del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con información preliminar, el examen médico criminalístico estableció que el cuerpo correspondía a un feto de entre 40 y 41 semanas de gestación.

La data de muerte correspondería a entre tres y cinco días. Los restos fueron encontrados al interior de una bolsa, envueltos en una prenda de vestir y ocultos dentro de un locker, luego de que trabajadores se percataran de un fuerte olor en el sector.

El comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios de la PDI, señaló que “la causa de muerte se encuentra indeterminada a la espera de la autopsia correspondiente por parte del Servicio Médico Legal (SML)”.

Asimismo, indicó que las diligencias buscan establecer cómo llegó el cuerpo hasta el lugar y quién lo dejó.

“Estamos realizando análisis de cámaras de seguridad que nos permitan establecer el tránsito al interior del local”, explicó el detective.

Las diligencias fueron instruidas por la Fiscalía Metropolitana Occidente y también participa el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.