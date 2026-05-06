Así cayeron los Queipul Huenchullan, el clan detenido en Temucuicui que robaba vehículos y atacaba en la Ruta 5 Sur

A las 4.30 de la madrugada de este miércoles, más de 100 efectivos de Carabineros arribaron hasta el fundo Alaska, al interior del sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Los funcionarios de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) debían materializar la orden de detención solicitada por la Fiscalía Regional de La Araucanía, en contra de los Queipul Huenchullán, un clan familiar dedicado al robo de camionetas y que realizaba cortes en la Ruta 5 Sur.

Se trató de un operativo especialmente complejo dado la peligrosidad del sector, ya que si bien hasta ahora Carabineros ha ingresado en esa comunidad, desde octubre de 2023 que no ingresaba al corazón de Temucuicui, menos aún con lo masivo de este operativo. Por lo mismo Carabineros y la Fiscalía no escatimaron en los medios para derrocar a este grupo que estaba siendo investigado desde 2025, y para lo cual se emplearon solamente vehículos blindados.

Así, se allanaron tres viviendas al interior de Temuicuicui y una en el sector urbano de Ercilla. El operativo, que se extendió por cerca de una hora y media, fue seguido telemáticamente por integrantes del Alto Mando de Carabineros y concluyó en medio de disparos que recibieron los funcionarios , quienes no resultaron heridos a raíz de las medidas de protección que adoptaron.

Según informó la Fiscalía, esta jornada pasarán a control de detención y formalización Aliwenko Queipul Huenchullan (18), Rosa Huenchullan (45) -madre de Aliwenko- y Luis Queipul (55) -padre y pareja de Rosa-. Además de otras dos personas que fueron detenidas en el mismo operativo, pero por delitos de drogas cometidos en flagrancia.

Fuentes del caso comentan que junto con eso, adicionalmente, existen otras dos personas prófugas que no lograron ser detenidas en esta jornada. Se trata de Aukan Huenchullan (18), junto a su pareja, quienes hasta ahora permanecen prófugos de la justicia.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que “esta indagatoria continúa, y existen personas respecto de quién se ha solicitado también la detención, y esperamos que esta se concrete próximamente”.

PEDRO RODRIGUEZ

“Para la Fiscalía de La Araucanía este procedimiento demuestra la vigencia del estado de derecho en todo el territorio de la región. Y, asimismo, deja en claro de que, bajo la reclamación histórica del pueblo mapuche , se amparan personas que solo se dedican a la comisión de delitos contra la propiedad, delitos violentos como el robo de camioneta o incluso la comercialización y la plantación de sustancias psicotrópicas como marihuana”, concluyó el persecutor.

De robar a atacar

La noche del 21 de agosto de 2025, un hombre manejaba una camioneta Ford color azul, cuando fue interceptado por tres sujetos, quienes a rostro cubierto, y por medio de amenazas con armas, lo bajaron de su vehículo en Collipulli. En su huida, los sujetos abrieron fuego contra un punto de control de Carabineros.

Ese sería el primer hecho por el cual la Fiscalía de La Araucanía comenzaría a investigar a los Queipul Huenchullan. La indagatoria del fiscal Carlos Bustos, que partió con ese hecho, logró determinar que los gemelos Aukan y Aliwenko, ambos de 18 años e hijos del matrimonio de Rosa y Luis, se dedicaban a robar violentamente camionetas en Collipulli.

Los vehículos que eran robados por los hermanos, eran trasladados hasta la vivienda de la familia, en conocimiento de sus padres, quienes según la Fiscalía, ayudaban a esconder los vehículos en el sector de Temucuicui.

Según fuentes consultadas por La Tercera, para llegar a esta tesis, desde agosto de 2025 el Ministerio Público junto a Carabineros realizaron una serie de diligencias. Ejemplo de aquello, señalan conocedores de lo ocurrido, es que tras el robo de la camioneta azul, se logró seguir la ruta hasta dónde era llevada.

Así, en el sector del fundo Alaska, a través de tecnología de drones, la policía uniformada logró detectar que este y otros vehículos -presumiblemente también robados- eran escondidos en sectores boscosos.

Con la tecnología de naves no tripuladas, Carabineros logró hacerle seguimiento desde una altura no reconocible, pudiendo recoger imágenes en las que se puede ver a ambos gemelos manipulando las camionetas robadas. Además se pudo ver a sus padres en las viviendas donde eran ocultados dichos vehículos.

Con dicha información, señalan fuentes de la investigación, y logrando detectar los movimientos de la familia, también se realizaron seguimientos al clan, pudiendo identificar de quienes se trataba . También se detectó a través de la vigilancia aérea, que en ocasiones los sujetos vestían la misma ropa con la que cometieron los robos.

Por otro lado, se logró reconocer -con otras diligencias- que los sujetos participaron en todos los hechos dado que, según el levantamiento de las señales telefónicas, todos ellos se encontraban en el lugar y hora en el que ocurrieron estos ilícitos.

Además, también se les pudo vincular, con este tipo de diligencias, en otros robos, ya que los mismos vehículos que eran robados en el sector de Collipulli, después eran detectados por Carabineros a través de drones en el sector boscoso de Temucuicui.

Implicados en cortes de ruta

La misma camioneta azul, así como otros vehículos robados por el clan familiar, también fueron identificados por la investigación de la Fiscalía y Carabineros en otros hechos delictuales.

En octubre del 2025, según fuentes de este medio, sujetos a rostro cubierto llegaron hasta el sector de Las Turbinas en la Ruta 5 Sur. A bordo de la misma camioneta Ford azul, el grupo encendió neumáticos al interior de la ruta y desplegó un lienzo con consignas de reivindicación del pueblo mapuche .

Sin embargo, esa misma noche la investigación de Carabineros logró determinar que los sujetos perdieron la patente de ese vehículo en la misma ruta, pidiendo detectar que esta había sido modificada. En paralelo, la misma indagatoria permitió determinar que uno de los hermanos Queipul había publicado en sus redes sociales imágenes consumiendo alcohol al interior de la misma camioneta.

En otra ocasión, los sujetos también habrían participado en la quema de una camioneta color gris en la Ruta 5 Sur, en un hecho de violencia rural. Ese vehículo, según logró determinar la investigación posterior, era otro de los robados por el grupo y era escondido en el sector de Temucuicui. Sin ir más lejos, esa camioneta se encontraba junto a la Ford color azul.