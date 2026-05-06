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    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    El alcalde capitalino salió al paso del ministro de Justicia, quien sostuvo en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera que la ampliación del recinto penitenciario Santiago 1 sigue adelante. El jefe comunal sostuvo que no es verdad que existan obras de mitigación en la comuna.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    “Como alcalde de Santiago, rechazo categóricamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt”.

    Así, Mario Desbordes, respondió a al ministro de Justicia quien este miércoles en el programa Desde la Redacción de La Tercera, insistió en que la extensión de la Cárcel Santiago 1 sí se realizará.

    Según expuso, el jefe comunal: “Es un lugar completamente saturado, lo rechazo como representante de los vecinos. En esa zona hay miles de personas privadas de libertad en un par de kilómetros cuadrados”.

    En esa línea, añadió que “es la zona con más presos en Chile, pero también la rechazo desde el punto de vista técnico, que probablemente el ministro desconoce absolutamente. No es recomendable hacer una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital. Muchos de los presos de máxima seguridad son personas que están recluidas por delitos cometidos en Lampa, en Talagante, en Puente Alto y, por lo tanto, habría que desplazarlos a esos lugares para poder llevarlos con la actual normativa a los distintos trámites de los tribunales”.

    Así, el alcalde capitalino recomendó dos cosas: “Uno, hacerla fuera del radio urbano y dos, codificar la ley para que de manera permanente todas las gestiones de estos internos de máxima peligrosidad sean realizados de forma telemática”.

    Tras ello, Desbordes desmintió, como lo dijo el ministro Rabat, que la construcción de este tipo de recintos penitenciarios traigan asociados obras de mitigación por importantes sumas de dinero.

    “La explicación bastante burla de que es necesario hacerla ahí, porque está al lado de la cárcel de Santiago 1 y pasan por debajo, por el lado, sin recorridos, se cae por sí sola”, partió diciendo.

    Añadiendo que: “Y lo otro, señor ministro, infórmese bien. No desinforme la ciudadanía. No es verdad que haya grandes obras de mitigación. Eso no es cierto. A los vecinos de Pedro Montt se les engañó. Se les prometieron una serie de obras de mitigación cuando se construyó Santiago 1. Señor Rabat, ¿sabe cuántas obras se construyeron? Cero, cero. Por favor, no trate de engañar a los vecinos de la comuna"

    Más sobre:Cárcel Santiago 1Fernando RabatMario Desbordes

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