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    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Las principales señales de televisión chilenas, Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red acusan a la plataforma de abusar de su posición dominante en la publicidad digital y los motores de búsqueda. La acción judicial se suma a otras similares interpuestas por Copesa, El Mostrador y radio Cooperativa.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Este caso antimonopolio contra Google podría cambiar el futuro de la IA. Foto: archivo.

    Los canales de televisión anunciaron este miércoles la presentación de demandas por presunto abuso de posición dominante en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Los canales involucrados en las acciones legales son Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red.

    Las estaciones televisivas que forman parte de Anatel (Asociación Nacional de Televisión) acusan a la gigante estadounidense de abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital.

    “Cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información. Este no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia”, destacó Anatel a través de un comunicado.

    El presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló que “Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica”.

    Según trascendió, las acciones judiciales son patrocinadas todas por profesionales del estudio Bering, bufete que es encabezado por el exfiscal nacional económico, Ricardo Riesco, el exjefe de la División de Estudios de Mercado de la FNE, Sebastián Castro, y el ex jefe de la División Anticarteles de la misma agencia, Juan Correa.

    Según explicó Anatel, el objetivo de la demanda es que el TDLC determine si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado.

    El gremio de los canales de televisión recuerda que la acción judicial se enmarca en una tendencia global, en la que autoridades y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han acusado y demandado por conductas similares a Google y otras empresas tecnológicas, como Meta. “En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador”, dijo la Anatel.

    En marzo de 2024, Copesa (empresa que edita La Tercera y controla Radio Duna) fue el primer medio de comunicación en Chile —y en Latinoamérica— en demandar formalmente a Google. En su demanda, Copesa, asesorada por el estudio RojasPacini Abogados, deunció el abuso de posición dominante por desviar tráfico de noticias hacia sus propias plataformas y no pagar las licencias correspondientes por el contenido visualizado en los resultados de búsqueda.

    Meses después, el medio digital El Mostrador presentó su propia demanda individual. Su demanda se centró en las condiciones “injustas y poco transparentes” del mercado de la publicidad digital (Ad Tech), argumentando que Google controla tanto la tecnología de venta como la de compra de anuncios.

    A ellos se sumó Radio Cooperativa (bajo su razón social Compañía Chilena de Comunicaciones S.A.) que formalizó su ofensiva legal en diciembre de 2024. Cooperativa acusó a Google de tener una “posición dominante que ahoga” a los medios, actuando como un intermediario forzoso que decide qué tráfico enviar y bajo qué condiciones económicas.

    El Mostrador y Cooperativa también son asesorados por el estudio Bering.

    Susana García Echazú, Directora Ejecutiva de TVN, explicó que, como parte de su misión pública, el canal impulsa la generación de noticias y la presencia en regiones. “Al dificultar esta labor, se ve afectada la producción de contenidos locales y la identidad regional, lo que impacta directamente en los valores democráticos del país. Debemos considerar que, aunque la producción informativa de Chile sea una fracción mínima a nivel global, para nosotros representa el 100% de nuestra identidad”, señaló.

    Cristián Núñez-Pacheco, Director de Nuevos Negocios y Tecnología de Canal 13, sostuvo que lo que está en juego es el modelo de relación entre los medios y sus audiencias. “Estamos pasando a un escenario de intermediación absoluta por parte de Google o modelos de inteligencia artificial, lo que nos impide llegar de forma directa al público”, advirtió.

    Según el ejecutivo, las grandes tecnológicas extraen y resumen la información de los medios, desincentivando el tráfico directo: “El usuario ya no hace clic en nuestras plataformas ni accede a nuestros videos; simplemente consume un resumen capturado por las big tech“.

    Perjuicio

    Vidal explicó que " la demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tiene como objetivo buscar una compensación para los medios, sino que el tribunal ordene corregir la conducta a la multinacional tecnológica.

    “Lo que le estamos pidiendo al tribunal es que establezca cuáles son esos daños para la libre competencia y establezca las medidas correctivas para que Google opere bajo las mismas reglas que operan en el resto de los mercados”, añadió.

    También señaló que las conductas que los canales están hoy día denunciando ante el Tribunal de Defensa Libre de Competencia como abusivas por parte de Google han sido ya vistas y sancionadas en otras jurisprudencias. Y en particular “hay un caso en Estados Unidos que fue interesante el 2024 que está en etapa de apelaciones donde declara Google como un monopolio y que usa su condición monopólica para favorecerse”.

    Más sobre:NegociosEmpresasCanalesDemandaTDLCLibre CompetenciaConflictos

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