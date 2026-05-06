Acciones de Latam Airlines se disparan tras resultados récord y menores tensiones en Medio Oriente

Las acciones de Latam Airlines anotaban una fuerte alza este miércoles, luego que la compañía reportara ganancias récord en el primer trimestre, en una jornada en que las expectativas de una salida al conflicto en Medio Oriente impulsaban a los mercados y, en especial, a las valoraciones de las aerolíneas.

Los papeles de Latam subían 9,52% a $23 y lideraban las alzas en la Bolsa de Santiago. Con ello, acumulaban un aumento de 7,42% en el mes y recortaban su pérdida en lo que va del año a 5,66%.

Ayer, tras el cierre de los mercados, la compañía dio a conocer que tuvo un aumento interanual de 62,1% en sus utilidades del primer trimestre, tras lograr máximo histórico de US576 millones, debido principalmente al mejor desempeño de los ingresos de su negocio de pasajeros, el que estuvo un 18,9% por encima del último trimestre del 2025.

“Latam inició el 2026 manteniendo la tendencia de 2025 y consolidando su desempeño financiero, con un crecimiento sostenido en ingresos, márgenes y generación de caja”, dijo el CFO de la firma, Ricardo Bottas.

“Esta solidez, potenciada por una red diversificada, el avance del segmento premium y una estructura de costos eficiente otorga la flexibilidad necesaria para gestionar la volatilidad del combustible y la incertidumbre para el resto del año”, agregó.

Caída del petróleo

Y precisamente el escenario de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente comenzaba a distenderse hoy dando un apoyo adicional a las acciones de las aerolíneas, cuyo principal costo son los combustibles.

El precio del petróleo registraba caídas abruptas luego que el medio estadounidense Axios reportara que Washington y Teherán se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, referencia internacional, se desplomaba 10,01% hasta US$99,33 por barril, perforando el umbral de los US$100 por primera vez desde el 22 de abril.

Perspectivas

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB señaló que el “rally del 10% en las acciones de Latam Airlines tras sus resultados del primer trimestre de 2026 se justifica por un desempeño operativo excepcionalmente sólido que ha pulverizado las estimaciones del consenso. Los inversionistas están premiando la capacidad de la aerolínea para expandir su capacidad en un 10.4% sin sacrificar tarifas, sumado a un segmento premium que ya representa el 27% de sus ingresos, consolidando a Latam como la compañía más eficiente y rentable de la región en el arranque del año”.

Asimismo dijo que pese a que la empresa recortó el guidance anual debido a la explosión en los precios del combustible “el mercado parece interpretar este ajuste como una medida conservadora y prudente. La subida del precio refleja la confianza en el colchón de liquidez de $4,116 millones y un apalancamiento neto envidiable de 1.3x, que otorga a la empresa la resiliencia necesaria para absorber el shock energético”.

En esencia, afirmó “el mercado está comprando la fortaleza estructural del balance y la sólida demanda de pasajeros, apostando a que el liderazgo de Latam y sus coberturas de combustible del 60% para el próximo trimestre le permitirán navegar la volatilidad geopolítica mejor que sus competidores”.

En tanto, Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4 señaló: “excelentes resultados, sin embargo, la empresa ajustó su Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) estimado para 2026, desde un rango anterior de entre US$4.200 millones a US$4.600 millones a un nuevo rango de entre US$3.800 millones a US$4.200 millones Lo anterior debido a un alza estimada en el precio del Jet Fuel que antes era de US$90 a nuevos niveles de US$170 en el segundo trimestre de 2026, US$170 en el tercer trimestre y US$150 en el cuarto trimestre”.

Por ello afirmó que “con la información anterior, procederemos a revisar nuestro precio objetivo de la aerolínea”.

Latam prevé gastos adicionales de combustible superiores a US$700 millones en el segundo trimestrel del año.