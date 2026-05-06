Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

Anagrama publica en Chile En todo hay una grieta y por ella entra la luz, la nueva novela de Patricio Pron, en la que el autor construye una poderosa meditación sobre el duelo ecológico, la violencia contemporánea y la finitud humana, explorando al mismo tiempo la escritura como forma de resistencia y posible esperanza.

En una Nueva York sombría y trumpista, todavía marcada por la pandemia, un escritor recibe el encargo de redactar la biografía de Benjamin Fondane —poeta, cineasta y víctima de Auschwitz—, pero el proyecto se interrumpe. En su lugar emerge la voz del propio narrador, atravesada por un dolor profundo, que intenta navegar entre la necesidad de los otros y el impulso de alejarse.

El libro, de carácter mutante —a medio camino entre novela, ensayo, autobiografía y tratado filosófico—, se convierte en una elegía por un mundo que se desmorona tanto en lo físico como en lo simbólico y moral.

“Es un libro audaz, escrito desde la vulnerabilidad, que señala una manera de seguir adelante sin caer en el cinismo. También una forma emocionante de reestablecer nuestro vínculo con la naturaleza, con todo lo vivo”, señaló la editora Silvia Sesé.

Encuentros con el público en Santiago

Patricio Pron estará en Santiago para participar en el inicio del ciclo 2026 de la Cátedra Siglo XXI de la Universidad Finis Terrae. El miércoles 6 de mayo, a las 12:30 horas, conversará con el escritor chileno Marco Antonio de la Parra sobre literatura, libros y lectura en la Sala de Exposiciones de la universidad (Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia).

Al día siguiente, el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, Pron presentará su novela en la Librería del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227), en conversación con el escritor chileno Matías Celedón.