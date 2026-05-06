SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    El escritor argentino, uno de los narradores más originales de su generación, participará este miércoles en la Cátedra Siglo XXI de la Universidad Finis Terrae y el jueves presentará su libro en la Librería del GAM. El volumen es publicado por la casa catalana Anagrama.

    Por 
    Equipo de Culto
    Patricio Pron © Ezequiel Zaidenwerg

    Anagrama publica en Chile En todo hay una grieta y por ella entra la luz, la nueva novela de Patricio Pron, en la que el autor construye una poderosa meditación sobre el duelo ecológico, la violencia contemporánea y la finitud humana, explorando al mismo tiempo la escritura como forma de resistencia y posible esperanza.

    En una Nueva York sombría y trumpista, todavía marcada por la pandemia, un escritor recibe el encargo de redactar la biografía de Benjamin Fondane —poeta, cineasta y víctima de Auschwitz—, pero el proyecto se interrumpe. En su lugar emerge la voz del propio narrador, atravesada por un dolor profundo, que intenta navegar entre la necesidad de los otros y el impulso de alejarse.

    El libro, de carácter mutante —a medio camino entre novela, ensayo, autobiografía y tratado filosófico—, se convierte en una elegía por un mundo que se desmorona tanto en lo físico como en lo simbólico y moral.

    “Es un libro audaz, escrito desde la vulnerabilidad, que señala una manera de seguir adelante sin caer en el cinismo. También una forma emocionante de reestablecer nuestro vínculo con la naturaleza, con todo lo vivo”, señaló la editora Silvia Sesé.

    Encuentros con el público en Santiago

    Patricio Pron estará en Santiago para participar en el inicio del ciclo 2026 de la Cátedra Siglo XXI de la Universidad Finis Terrae. El miércoles 6 de mayo, a las 12:30 horas, conversará con el escritor chileno Marco Antonio de la Parra sobre literatura, libros y lectura en la Sala de Exposiciones de la universidad (Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia).

    Al día siguiente, el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, Pron presentará su novela en la Librería del GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227), en conversación con el escritor chileno Matías Celedón.

    Más sobre:LibrosPatricio PronEn todo hay una grieta y por ella entra la luzAnagramaLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Ministro Mas se suma a críticas contra la ley de pesca de Boric: “Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional”

    Lo más leído

    1.
    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    2.
    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    3.
    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    4.
    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    5.
    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

    Con Juanes y artistas chilenos: cómo Bogotá se convierte en el epicentro de la música latina con el festival BIME

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Alvarado defiende megarreforma tras críticas desde el CFA: “A mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía”

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo
    Negocios

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Ministro Mas se suma a críticas contra la ley de pesca de Boric: “Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional”

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares
    Tendencias

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma

    La cachetada que enreda aún más al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Antonio Rüdiger

    Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming
    Cultura y entretención

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años
    Mundo

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas