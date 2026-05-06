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    EN VIVO

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma

    La raqueta nacional, 35° del ranking ATP, se mide contra el español (91°) en la competencia italiana.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT
    Set 1Set 2Set 3
    Pablo Carreño (91°)2--
    Alejandro Tabilo (35°)5--

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Partido suspendido. Comienza a llover en Roma, por lo que el duelo debe suspenderse por algunos minutos.

    Tabilo no tiene dificultades con su saque y ahora está 5-2 arriba.

    Tras un extenso sexto juego, Alejandro Tabilo no pudo aprovechar las tres opciones de quiebre que se generó. De todas maneras, sigue arriba, ahora por 4-2 en la primera manga.

    Tabilo confirma el quiebre y se coloca 4-1 arriba en el primer set.

    ¡Quiebra Tabilo! El chileno luchó con todo en el cuarto juego y logró quitarle el servicio al español.

    Dos juegos sólidos para cada uno. El marcador ahora favorece a Tabilo por 2-1 en el primer set.

    Alejandro Tabilo inicia de buena manera y sostiene su servicio en el arranque del primer set.

    ¡Comenzó el partido! El chileno está al saque.

    Alejandro Tabilo comenzará al servicio.

    Cabe señalar que el ganador de este partido se enfrentará en la segunda ronda a Francisco Cerúndolo, quien es uno de los cabeza de serie del torneo.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

    En esta oportunidad les llevamos el debut de Alejandro Tabilo en el Masters de Roma.

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