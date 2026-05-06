SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    El influyente empresario estadounidense creó en 1980 la primera cadena de noticias global en vivo las 24 horas del día.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: X @TedTurnerIII

    El empresario Ted Turner falleció este miércoles a los 87 años, según informó en un comunicado Turner Enterprises.

    Deja cinco hijos, 14 nietos, dos bisnietos y un legado de cerca de medio siglo en las comunicaciones.

    “Fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, manifestó Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, en un comunicado.

    Turner entró en el negocio de la televisión en 1970 cuando adquirió el canal 17 de la estación independiente UHF de Atlanta.

    En 1980 Turner lanzó CNN, la primera cadena de noticias global en vivo las 24 horas del día.

    Tras divorciarse de la afamada actriz Jane Fonda, a principios de la década de 2000, vivió, para suplir la pérdida, con cuatro mujeres en alguna de sus 28 casas o 14 ranchos que posee en Estados Unidos.

    Además de controlar sus cadenas de televisión y un equipo de béisbol, se dedicaba a llenar sus ranchos con bisontes y protegerlos de los cazadores.

    “Mi padre es el segundo mayor propietario privado de tierras en Estados Unidos. Tomó tierras que estaban sobrepobladas de ganado, quitó las rejas y el ganado, y puso especies en riesgo, como el bisonte americano, que es endémico. Cuando lo hizo, solo quedaban unos cuantos en el Parque Yellowstone”, contó su hija, Laura en una visita a Chile en 2018, días después de que se conoció que el magnate padecía demencia con cuerpos de Lewy.

    Sus cadenas fueron traspasadas a Time Warner. El empresario se retiró de la compañía en 2003 y renunció a la junta directiva en 2005.

    Una nota de CNN en Español sobre su deceso recuerda que en 1991, la revista Time lo nombró Hombre del Año por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

    Más sobre:CNNTed Turner

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Lo más leído

    1.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    2.
    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo
    Negocios

    Nvidia mira Chile: la gestión del gobierno para instalar la primera “fábrica de IA” de la empresa más valiosa del mundo

    Toesca amplía querella contra ex socios y directores de Sartor AGF, entre ellos Pedro Pablo Larraín y Michael Clark

    Ministro Mas se suma a críticas contra la ley de pesca de Boric: “Se trataba de un proyecto ideológico y refundacional”

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares
    Tendencias

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Qué es el virus de los Andes, la cepa del hantavirus que puede transmitirse entre humanos

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en la primera ronda del Masters de Roma

    La cachetada que enreda aún más al Real Madrid: Álvaro Carreras admite agresión de Antonio Rüdiger

    Dueño de Unión San Felipe le da con todo a su entrenador y a los jugadores: “No tienen amor propio”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming
    Cultura y entretención

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    Patricio Pron llega a Santiago para presentar su nueva novela “En todo hay una grieta y por ella entra la luz”

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años
    Mundo

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    La ONU exige a Israel la liberación “inmediata e incondicional” de los activistas de la flotilla detenidos

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas