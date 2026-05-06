Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

El empresario Ted Turner falleció este miércoles a los 87 años, según informó en un comunicado Turner Enterprises.

Deja cinco hijos, 14 nietos, dos bisnietos y un legado de cerca de medio siglo en las comunicaciones.

“Fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, manifestó Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, en un comunicado.

Turner entró en el negocio de la televisión en 1970 cuando adquirió el canal 17 de la estación independiente UHF de Atlanta.

En 1980 Turner lanzó CNN, la primera cadena de noticias global en vivo las 24 horas del día.

Tras divorciarse de la afamada actriz Jane Fonda, a principios de la década de 2000, vivió, para suplir la pérdida, con cuatro mujeres en alguna de sus 28 casas o 14 ranchos que posee en Estados Unidos.

Además de controlar sus cadenas de televisión y un equipo de béisbol, se dedicaba a llenar sus ranchos con bisontes y protegerlos de los cazadores.

“Mi padre es el segundo mayor propietario privado de tierras en Estados Unidos. Tomó tierras que estaban sobrepobladas de ganado, quitó las rejas y el ganado, y puso especies en riesgo, como el bisonte americano, que es endémico. Cuando lo hizo, solo quedaban unos cuantos en el Parque Yellowstone”, contó su hija, Laura en una visita a Chile en 2018, días después de que se conoció que el magnate padecía demencia con cuerpos de Lewy.

Sus cadenas fueron traspasadas a Time Warner. El empresario se retiró de la compañía en 2003 y renunció a la junta directiva en 2005.

Una nota de CNN en Español sobre su deceso recuerda que en 1991, la revista Time lo nombró Hombre del Año por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.