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    Abogado del CDE justifica solicitud de prisión para Lavín: “No hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente”

    “Para el Consejo de Defensa del Estado, los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad”, afirmó Rodrigo Álvarez.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) explicó la solicitud que hicieron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para que se fije la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín y su otrora asesor Arnaldo Domínguez.

    El letrado afirmó a la prensa en el Centro de Justicia que “para el Consejo de Defensa del Estado, los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad”.

    “Provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional, genera mucho daño, es una conducta criminógena muy negativa y estamos manifestando aquello ante el tribunal para solicitar que se adopten las medidas cautelares que corresponden en nuestra opinión, que no es otra que la prisión preventiva, para ambos imputados”, planteó.

    Respecto a la prisión preventiva, el abogado sostuvo que “no hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente y que sea proporcional para cautelar los fines del procedimiento y para proteger la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación”.

    La Fiscalía Oriente está investigando un presunto fraude con asignaciones parlamentarias por más de 100 millones de pesos que habría involucrado la falsificación de facturas para simular gastos operacionales y rendir los dineros al Congreso.

    Se imputan al exdiputado los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín Jr.Joaquín Lavín LeónArnaldo DomínguezCDE

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