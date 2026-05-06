A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming
Este miércoles se define la segundo finalista con un esperado partido en Alemania.
Este miércoles se juega la revancha entre el Bayern Múnich y PSG, con el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League.
Los equipos llegan con un marcador que mantiene la duda ante el pase a la final, con un 5-4 en favor de los franceses.
El ganador de este cruce se instalará en la definición de la máxima cita europea y jugará contra el Arsenal, que el pasado martes se impuso ante Atlético de Madrid.
Cuándo juega Bayern vs. PSG
El partido del Bayern Múnich contra el PSG es este miércoles 6 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Allianz Arena de Alemania.
Dónde ver a Bayern vs. PSG
El partido de Bayern Múnich contra el PSG se transmite en el canal ESPN.
Además, la cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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