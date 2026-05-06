A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League TV y streaming

Este miércoles se juega la revancha entre el Bayern Múnich y PSG, con el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League.

Los equipos llegan con un marcador que mantiene la duda ante el pase a la final, con un 5-4 en favor de los franceses.

El ganador de este cruce se instalará en la definición de la máxima cita europea y jugará contra el Arsenal, que el pasado martes se impuso ante Atlético de Madrid.

Cuándo juega Bayern vs. PSG

El partido del Bayern Múnich contra el PSG es este miércoles 6 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Allianz Arena de Alemania.

Dónde ver a Bayern vs. PSG

El partido de Bayern Múnich contra el PSG se transmite en el canal ESPN .

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