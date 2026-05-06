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    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma

    La raqueta nacional debuta este miércoles en el circuito contra Pablo Carreño Busta.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este miércoles es el debut de Alejandro Tabilo (35°) en el Masters de Roma y su primer rival es el español Pablo Carreño Busta (91°).

    Ambas competidores se han enfrentado en dos ocasiones anteriormente, con registro favorable para el europeo.

    Sin embargo, la raqueta nacional afronta este nuevo desafío tras coronarse como campeón del Challenger de Aix-en-Provence, su primer título del año.

    Cuándo juega Tabilo

    Alejandro Tabilo se mide con Pablo Carreño Busta este miércoles 6 de mayo, con horario estimado para después de las 10:40 horas de la mañana en Chile.

    Dónde ver el Masters de Roma

    El Masters de Roma se transmite en el canal ESPN y de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:TenisMasters de RomaAlejandro TabiloTabiloAlejandro Tabilo hoyTabilo hoyPablo Carreño BustaPablo CarreñoCarreñoTabilo vs CarreñoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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