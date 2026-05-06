A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el Masters de Roma. Foto referencial de archivo

Este miércoles es el debut de Alejandro Tabilo (35°) en el Masters de Roma y su primer rival es el español Pablo Carreño Busta (91°).

Ambas competidores se han enfrentado en dos ocasiones anteriormente, con registro favorable para el europeo.

Sin embargo, la raqueta nacional afronta este nuevo desafío tras coronarse como campeón del Challenger de Aix-en-Provence, su primer título del año.

Cuándo juega Tabilo

Alejandro Tabilo se mide con Pablo Carreño Busta este miércoles 6 de mayo, con horario estimado para después de las 10:40 horas de la mañana en Chile.

Dónde ver el Masters de Roma