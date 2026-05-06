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    Minuto a minuto: lluvia en Santiago

    Se espera que a partir de la tarde de este miércoles comiencen las precipitaciones en la capital.

    Se esperan precipitaciones a partir de la tarde de este miércoles.

    En la Región Metropolitana se espera que las precipitaciones comiencen cerca del mediodía del miércoles, aunque durante la tarde y la noche será cuando se concentre la mayor intensidad.

    Las lluvias, eso sí, ya se han dejado sentir en el sur de nuestro país.

    Sigue el minuto a minuto del sistema frontal que se desplaza a la zona central

    405 puntos críticos en la RM

    Durante la jornada de ayer, autoridades se reunieron para revisar el Plan de Invierno 2026 y los puntos críticos de la región ad portas del sistema frontal.

    Según detalló el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se identificaron 405 zonas de riesgo identificadas y dio cuenta de una inversión cercana a $45 mil millones destinada a fortalecer la respuesta ante emergencias.

    Lluvias comenzarán a las 14:00 en la RM

    Según el pronóstico de Meteochile, las precipitaciones podrían comenzar desde las 14:00 en la capital -e incluso antes- y se podrían extender hasta la madrugada de este jueves.

    34 mil clientes sin luz a nivel nacional

    De acuerdo al seguimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta ahora el total de clientes sin suministro eléctrico en el país asciende a 34.468.

    Las regiones que acumulan mayor cantidad de afectados son Valparaíso (15.250), O’Higgins (8.197) y Ñuble (5.276).

    Enel refuerza operaciones para el sistema frontal

    En un mensaje a sus clientes distribuido por correo electrónico, la empresa Enel comunicó: “Producto del pronóstico mereorológico anunciado para la Región Metropolitana, Enel Distribución reforzó sus recursos técnicos en terreno y sus canales de atención para facilitar la comunicación y el reporte de eventuales contingencias”.

    El sistema frontal ya pasa por el sur

    El detalle de los estragos en el sur de Chile los puedes leer en esta nota.

    Albergados en la escuela en San Juan de la Costa

    De hecho, en la comuna sureña de San Juan de la Costa, en la Región de Los Lagos, ocho estudiantes debieron ser albergados en su escuela al no poder retornar a su hogar por las fuertes lluvias.

    Estragos en el Sur de Chile

    Las lluvias de otoño llegaron a la zona sur del país, donde ya se han observado los primeros estragos. Una de las regiones más afectadas es Los Lagos, particularmente en la comuna deSan Juan de la Costa, donde seis viviendas han resultado con daños.

    Hasta 50 mm se espera

    Los montos proyectados varían según el territorio: entre 5 y 20 mm en el centro de Santiago, entre 10 y 30 mm en comunas del suroeste como Melipilla o San Pedro. En zonas precordilleranas y cordilleranas podría caer hasta 50 mm de agua.

    Cordillera, la más expuesta

    Las zonas más expuestas serán los sectores cercanos a la cordillera, donde se proyectan no solo mayores niveles de agua acumulada, sino también rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, junto con tormentas eléctricas y una eventual caída de granizo.

    Foco en la infraestructura

    En el valle central, el foco está puesto en la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana. Con montos estimados entre 5 y 20 mm en el centro de Santiago, el principal riesgo corresponde a anegamientos localizados, especialmente en sectores con drenaje deficiente o con acumulación de residuos.

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