Francia: Tormenta política por un informe parlamentario que arremete contra los medios públicos

Charles Alloncle, diputado de la Unión de las Derechas por la República (UDR) y autor de informe sobre los medios públicos franceses.

Falta de neutralidad y de control, conflictos de intereses, costos excesivos: el sector audiovisual público está en “crisis” y ya no responde a las “expectativas de los franceses”, según el informe publicado el martes por el diputado de la Unión de las Derechas por la República (UDR) Charles Alloncle, quien fue acusado de inmediato de querer debilitarlo, o incluso privatizarlo.

Tras casi seis meses de trabajos parlamentarios salpicados de numerosos incidentes y polémicas, las 551 páginas del informe de la comisión de investigación sobre la “neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público” se publicaron en línea el martes por la mañana temprano en el sitio web de la Asamblea Nacional.

Le Gouvernement prend acte du rapport de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public.



Le Parlement est dans son rôle de contrôle. Mais les polémiques ne font pas une politique publique.



Sur la gestion financière, le travail est engagé depuis l'automne dernier. Il s’appuie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 5, 2026

“Digámoslo claramente: este informe, lamentablemente, pasa por alto lo esencial. Es una oportunidad perdida”, criticó en X el primer ministro Sébastien Lecornu.

Los trabajos se habían iniciado a petición de la UDR, el pequeño partido del dirigente Éric Ciotti, (aliado de Agrupación Nacional de Marine Le Pen).

“Todos somos hijos de la radiotelevisión pública francesa”, dice el informe de Charles Alloncle, que enumera una larga lista de programas emblemáticos de la TV francesa.

Pero, en su opinión, el sector, cuyos pilares son France Télévisions y Radio France, se encuentra hoy en “crisis” financiera y administrativa. Y habría “(perdido) el contacto con las expectativas de los franceses”, escribe.

Le rapporteur sur l'audiovisuel public Charles Alloncle visé par une plainte pour prise illégale d'intérêtshttps://t.co/2vh0iGclh2 — BFM (@BFMTV) May 4, 2026

El parlamentario señala ejemplos que, en su opinión, ilustran “sesgos militantes”, “una hostilidad selectiva y asumida” hacia Agrupación Nacional por parte de ciertas figuras de la televisión o la radio públicas, o “el humor erigido en expresión militante”.

Entre las “disfunciones”, “la más grave es, sin lugar a duda, la falta de compromiso de las autoridades de tutela y control, lo que ha permitido los excesos de este servicio público”. Con ello se refiere al Estado y al Tribunal de Cuentas.

“Debilitamiento histórico”

A través de 69 recomendaciones, aboga por un ahorro de más de 1.000 millones de euros de los 4.000 mil que recibe el sector audiovisual público del Estado para el funcionamiento de France Télévisions, Radio France y France Médias Monde (France 24 y RFI).

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce mardi, la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte dénonce le texte rédigé par le député d’extrême droite Charles Alloncle sur l’audiovisuel public ➡️ https://t.co/b41xl76XZA pic.twitter.com/oBByRcu1Um — Le Parisien (@le_Parisien) May 5, 2026

Esto implicaría, en particular para la televisión, la supresión del canal infantil France 4, la fusión de France 2 y France 5, donde se emiten programas de actualidad y documentales, o incluso la de la plataforma informativa franceinfo y France 24, así como la de las cadenas de televisión y radio France 3 Régions e ICI.

“¿Todo esto para llegar a esto? (...) a un texto que pretende reforzar el sector audiovisual público proponiendo su debilitamiento histórico”, reaccionó de inmediato en X la presidenta de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci.

Fusion de chaînes, moins de jeux et de sport, arsenal anti-conflits d’intérêts, chasse aux dépenses somptuaires… Dans son rapport sur l’audiovisuel public, qui doit être rendu public ce lundi, le député UDR, Charles Alloncle, propose des évolutions radicales.… pic.twitter.com/9fDWT8pmll — Le Figaro (@Le_Figaro) May 4, 2026

Por su parte, el presidente de la comisión de investigación, el diputado de centro derecha Horizons Jérémie Patrier-Leitus, acusó a Charles Alloncle de querer “preparar el terreno” para una privatización de France Télévisions y Radio France, algo que desean sus aliados de Agrupación Nacional.

Desde la aprobación -por un estrecho margen- del informe la semana pasada, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, reafirmó la promesa de “privatización”, cuya aplicación sería muy compleja a juicio de los expertos, si su partido llega al poder. Charles Alloncle niega impulsar tal proyecto.

📺 Dans son rapport sur l'#audiovisuel public français, le député Charles #Alloncle formule 69 recommandations pour une "refonte totale ou partielle" du secteur.



➡️ Parmi lesquelles la fusion de #France24 avec Franceinfo, de France 2 et France 5, de France 3 Régions et ICI,… pic.twitter.com/VIHCyOX5rG — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 5, 2026

Este informe “es el inicio del debate”, declaró ante la prensa el diputado de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu. “Habrá un antes y un después”.

En el otro extremo, Mathilde Panot, jefa de los diputados de La Francia Insumisa, considera que se necesita un sector audiovisual público “a la vez independiente, con recursos suficientes -lo cual no es el caso- y también pluralista”.

Objeto de numerosas críticas por sus métodos calificados de “inquisitoriales”, pero aplaudido entre las filas de los detractores del sector audiovisual público, Charles Alloncle, de 32 años, espera plasmar parte de su informe en un proyecto de ley. Su deseo es que el tema de los conflictos de intereses figure así en la agenda de la sesión de la UDR del 25 de junio en la Asamblea Nacional. A un año de los comicios presidenciales, este será seguramente uno de los principales temas de debate de la campaña electoral.