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    Grupo transversal de diputados presenta proyecto que busca restringir acceso de menores de edad a plataformas digitales

    La iniciativa no solo busca regular el acceso a redes sociales para los menores de 16 años, sino que también busca restringir su acceso a los chatbots de inteligencia artificial, a las apuestas en línea, a servicios de streaming, entre otros.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Este miércoles, un grupo transversal de diputados compuesto por Diego Schalper (RN), Ximena Ossandón (RN), Macarena Santelices (PREP), Patricio Briones (PDG), Héctor Barría (PDC), Andrés Celis (RN), Paula Olmos (PDG), Raúl Leiva (PS), Héctor Ulloa (PPD) y Tomás Kast (EVO) presentaron el proyecto de ley “Protección Digital Infantil”, el cual tiene por objetivo restringir el acceso de los menores de edad a las plataformas digitales.

    Siguiendo el ejemplo de otros países que ya han legislado o se encuentran regulando en esta materia, como Australia, España, Francia, y Dinamarca, la iniciativa parlamentaria busca también establecer un régimen de responsabilidad respecto de las empresas proveedoras de las distintas plataformas digitales, imponiéndoles deberes sujetos a fuertes sanciones, especialmente en caso de inacción y/o reincidencia.

    Asimismo, la moción también aborda el fenómeno de la adicción a las plataformas digitales, imponiendo a las empresas proveedoras de dichas plataformas exigencias concretas en contraposición a este flagelo.

    Al presentar la iniciativa, el diputado Schalper destacó que el proyecto cuenta con tres virtudes específicas.

    “La primera es que distingue entre las distintas plataformas digitales, aplicando un régimen de responsabilidad y un régimen de prohibición diferenciado", señaló.

    En segundo lugar, continuó, “regula de manera novedosa plataformas, como los chatbots de inteligencia artificial, las apuestas en línea, los videojuegos en línea, los streaming, y así se hace cargo de las distintas realidades digitales".

    Y en tercer lugar, concluyó, incorpora regulación relativa a los usos adictivos, “y, en particular, le hace exigencias a los prestadores para evitar la adicción por parte de los usuarios, a través de un mecanismo de responsabilidad y también de sanciones bastante duras.

    Creemos que Chile tiene que marcar un punto de inflexión, aprender de la experiencia comparada, y a partir de ahí hacer una legislación de vanguardia que proteja a los niños frente a los riesgos de un uso indiscriminado de las plataformas digitales”, sostuvo.

    Proyecto de Ley “Protección Digital Infantil”

    Según da cuenta el proyecto, éste tiene por objetivo regular el acceso a las plataformas digitales por parte de los menores de edad, en especial las redes sociales, los portales de apuestas en línea, las plataformas de transmisión en vivo, la pornografía y los videojuegos en línea.

    En este sentido, la iniciativa “prohíbe el registro, acceso y uso de las plataformas digitales contenidas en la presente ley respecto de toda persona menor de dieciséis años, incluso si contasen con la autorización de sus padres”. Esto, también es aplicable para las plataformas digitales que ofrezcan servicios de apuestas online y las plataformas digitales de transmisión en vivo para menores de diecisés años.

    Los proveedores de plataformas digitales en tanto, propone el proyecto, “deberán velar estrictamente por el cumplimiento de esta prohibición, disponiendo los medios necesarios para eliminar toda cuenta, publicación y/o registro activo que se encuentre en contradicción con el inciso anterior al tiempo de la entrada en vigencia de la presente ley”.

    Y junto con esto, deberán implementar mecanismos de verificación de edad que ofrezcan plena garantía de cumplimiento de la antedicha prohibición.

    En tanto, las personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho años solo podrán registrarse, acceder y hacer uso de dichas plataformas, previa autorización expresa de sus padres y/o tutores.

    Más sobre:NacionalRedes socialesProtección Digital Infantilplataformas digitales

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