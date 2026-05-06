Superciclo de los semiconductores: empresas registran cifras inéditas y una racha que no se veía hace más de 25 años

¿Hay una burbuja en el sector de los semiconductores?

En un solo día de mercado, grandes compañías del sector de los semiconductores marcaron hitos que, tomados en conjunto, configuran el cuadro más potente del sector tecnológico en un cuarto de siglo.

Advanced Micro Devices (AMD) superó las estimaciones con sus resultados del primer trimestre; Micron Technology superó por primera vez en su historia una capitalización de mercado de US$ 700.000 millones, con sus acciones subiendo 11% y acumulando un alza de casi 700% en los últimos doce meses; Super Micro Computer disparó 18% en el mercado extendido tras entregar una guía sólida para el cuarto trimestre; e Intel alcanzó un nuevo máximo histórico al escalar 13%, impulsada por un reporte de Bloomberg que señala que Apple está en conversaciones con el fabricante y Samsung para producir los procesadores de sus dispositivos en suelo estadounidense.

El contexto bursátil es excepcional para el sector que parece ignorar por completo la guerra en Medio Oriente, la cual ha convulsionado a los mercados tras dos meses de enfrentamientos aunque ha ido perdiendo impacto en el ánimo de los inversionistas (Wall Street está en máximos históricos).

Los inversionistas ignoran la guerra y se lanzan a los semiconductores. Brendan McDermid

Y detrás de esto se encuentra el boom que supone la inteligencia artificial, la cual demanda una gran cantidad de chips, procesadores, infraestructura, energía y, por cierto, cobre, para manejar los enormes volúmenes de consultas.

En ese contexto el Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) ha registrado un potente incremento en los últimos días. Al observar la curva de las últimas 25 jornadas, “el índice alcanza su mejor desempeño desde el año 2000, lo que refleja un cambio importante en el sentimiento del mercado”, comentó Ignacio Mieres, head of research de inversiones de XTB.

El SOX cerró el martes en 10.980,58 puntos, con un alza diaria de 4,23% y un avance de 50,65% en lo que va del año, de acuerdo a Tradingview.

AMD: la demanda de IA dispara los centros de datos

AMD reportó ingresos del primer trimestre de US$10.300 millones, una expansión de 38% frente al mismo período del año anterior, impulsada por la demanda de aceleradores de inteligencia artificial y procesadores para servidores.

La utilidad neta llegó a US$1.400 millones, un alza de 95% interanual.

AMD y el superciclo de los semiconductores.

El segmento de centros de datos fue el mayor contribuidor, con US$5.800 millones en ingresos -57% más que un año antes- traccionado por la demanda de procesadores EPYC y los envíos continuos de GPUs Instinct, reportó CNBC.

Para el segundo trimestre, AMD proyecta ingresos de aproximadamente US$ 11.200 millones, lo que representaría un crecimiento interanual de 46%.

Micron, Sandisk: más de US$ 700 mil millones y más de 4.000%

Micron fue otra de las compañías que acaparó las miradas del mercado. Ayer prolongó su extraordinaria racha alcista y la firma por primera vez superó la barrera de los US$ 700 mil millones en valor bursátil.

Solamente ayer la acción subió 11%, llevando su ganancia en lo que va de 2026 a 116,9%. El incremento en un año es más increíble aún: 706,2%.

Micron supera los US$ 700 mil millones en market cap.

La compañía anunció que empezó a distribuir su unidad de estado sólido (SSD) de mayor capacidad disponible comercialmente. En comparación con los discos duros tradicionales, las SSD permiten almacenar más memoria con un menor consumo de energía.

La demanda de memoria ha subido de manera pronunciada a medida que el boom de la inteligencia artificial ha creado una necesidad insaciable que derivó en una escasez global. Nvidia y AMD requieren grandes volúmenes de memoria para alimentar sus procesadores de IA de alto rendimiento.

Por su parte, Sandisk, el fabricante de unidades de estado sólido también experimentó un fuerte repunte el martes, con un salto de 12%.

Sandisk y la violenta alza de más de 4.000% en doce meses. Tendencias / La Tercera

Y por increíble que parezca, su desempeño en bolsa ha sido incluso mejor que el de Micron. Sólo en 2026, el alza es de 475% mientras que en un año el rendimiento supera el 4.000%.

Super Micro: ingresos bajo estimaciones, pero guía récord

En el marco del periodo de entrega de resultados, Super Micro registró ingresos de US$ 10.240 millones en su tercer trimestre fiscal, un alza de 123% interanual, aunque por debajo de los US$ 12.330 millones que esperaba el consenso.

El CEO Charles Liang explicó en la conferencia con analistas que “varios clientes aún no contaban con la infraestructura eléctrica y de redes requerida para su despliegue en la nube”, por lo que la compañía espera reconocer esos ingresos en los trimestres siguientes.

La empresa atribuyó parte de los resultados a restricciones de suministro a nivel de industria.

Para el cuarto trimestre, la compañía proyecta ganancias por acción de entre 65 y 79 centavos sobre ingresos de entre US$11.000 millones y US$12.500 millones, cifras superiores al consenso de los analistas.

Aún así, su desempeño en bolsa no se alinea con el resto porque en doce meses cae 16%, aunque en 5 años escala 666%.

Intel y otro retorno espectacular

El alza del martes prolonga el mejor mes en los 55 años de Intel en el Nasdaq: la acción avanzó 114% en abril, empujando su capitalización de mercado por sobre US$ 470.000 millones.

Varios acuerdos estratégicos alimentaron ese rally, incluyendo la expansión de su asociación con Google y los planes de sumarse al proyecto Terafab, de Elon Musk.

El CEO Lip-Bu Tan describió a las CPUs como “una base indispensable de la era de la IA”. La compañía acumula un alza superior al 330% desde que el gobierno de EE.UU tomó una participación del 10% el año pasado, con una inversión de US$ 8.900 millones.

Intel disparó su valor desde que el gobierno estadounidense entró en su participación.

Nvidia también contribuyó al giro de la compañía con una inversión de US$ 5.000 millones en septiembre.

Para Mieres, de XTB, todo lo anterior confirma que “los semiconductores continúan siendo un componente fundamental dentro de la cadena de suministro tecnológica y un sector clave para el crecimiento futuro”, respaldado por “sólidos resultados empresariales, especialmente en compañías vinculadas a la inteligencia artificial y los centros de datos”.

¿Burbuja en el sector?

Las inverosímiles alzas observadas en los últimos días inevitablemente levanta polvareda en torno a una posible burbuja en el sector, detrás del cual está la sospecha de, a su vez, la burbuja alrededor de la inteligencia artificial.

“Algunos analistas norteamericanos han acuñado el concepto de “upside crash” para describir este tipo de subidas violentas de los precios, irracionales y con una velocidad extrema, que a veces ni siquiera están basadas en noticias inesperadas, sino en que los que están vendido en corto deben comprar y los que no están invertidos no quieren quedarse fuera de la subida", dijo Juan Carlos Ureta, del presidente ejecutivo de Renta4.

En una columna que publicó la semana pasada, Ureta comentó que existen muchos indicadores que nos llevan a pensar que sí hay una incipiente burbuja, o al menos sobrevaloración, incluso considerando, “como lo hacemos, que la IA es la innovación tecnológica más disruptiva que ha conocido la historia".

El ejecutivo explicó que la aceleración alcista por miedo a quedarse fuera (FOMO) de algo que ni siquiera se sabe lo que es, los saltos de valor tan acelerados y ciclotímicos o la autoalimentación de las alzas po los comentarios en redes sociales, “son síntomas inequívocos de posible burbuja”.