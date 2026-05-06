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    Cobre recupera los US$6 la libra e iguala el nivel que tenía previo al estallido de la guerra

    El metal rojo alcanzó los US$6,05 en la Bolsa de Metales de Londres. Su precio más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y praticamente igualando su nivel previo al conflicto.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Último gran análisis de mercado predice preocupante futuro para el cobre

    Buenas noticias para las arcas fiscales. La posibilidad de paz en Medio Oriente se ha dejado sentir sobre el cobre, el principal producto de exportación nacional y sostén del peso chileno.

    Durante la jornada, el metal rojo cotizó en la Bolsa de Metales de Londres (BML) por US$6,05 la libra, un alza de 3,94%. Es el precio más alto desde el inicio de los bombardeos a Irán en febrero de este año.

    El viernes 27 de febrero, último día antes del inicio del conflicto, el precio del metal se situaba en US$6,09 /lb. El lunes siguiente cayó a US$600, y desde entonces se mantuvo por debajo de ese valor.

    El 24 de abril logró cerrar nuevamente en US$6 /lb, y ahora vuelve a batir el récord, casi alcanzando sus niveles de preguerra.

    Esta alza colabora en la devaluación del dólar con respecto al peso chileno. Al cierre de esta nota, el precio de la moneda estadounidense se sitúa en $895.

    Felipe Sepúlveda, jefe de Análisis para Admirals Latinoamérica, evalúa que, si el cobre logra consolidarse sobre US$6,1 la libra, el dólar incluso podría bajar de los $888.

    Más sobre:cobreBolsaGuerraestados uIrán

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