Quiroz tras crítico informe de CFA que define riesgos de la megarreforma: “Lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este martes al informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que advirtió riesgos para las finanzas públicas asociados a la megarreforma impulsada por el gobierno, señalando que el documento será analizado antes de emitir una respuesta oficial.

“Nosotros lo hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas este informe y, por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”, afirmó el secretario de Estado.

La reacción del jefe de las finanzas públicas se produce luego de que el CFA identificara nueve riesgos directos vinculados a la iniciativa de reconstrucción y reactivación económica, actualmente en tramitación en el Congreso.

Según el organismo, el proyecto presenta un déficit fiscal persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB en 2030 y de 0,43% del PIB en 2050, considerando solo su efecto directo y sin incluir el impacto del mayor crecimiento económico.

Al incorporar el denominado efecto de “segunda vuelta”, asociado a un mayor crecimiento, el CFA estima una mejora de 0,41% del PIB en 2030. Sin embargo, advierte que incluso bajo ese escenario el balance fiscal seguiría siendo deficitario en torno a 0,3% del PIB hacia ese año.

En régimen, el organismo señala que sin el efecto crecimiento el proyecto implicaría un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB, mientras que incorporándolo el balance podría mejorar hasta 0,78% del PIB, aunque sujeto a la materialización de las proyecciones de crecimiento.

El informe también advierte que entre 2026 y 2031 la iniciativa generará un impacto fiscal neto negativo, por lo que se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, las que no están contempladas en el proyecto.

En esa línea, el CFA alertó que las medidas de financiamiento incluidas “no compensan los menores ingresos fiscales”, abriendo un flanco respecto de la sostenibilidad de la propuesta.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran el costo de la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, el alto impacto fiscal del crédito tributario al empleo, la exención de IVA a viviendas nuevas, y presiones adicionales como la compensación al Fondo Común Municipal, entre otros.

Asimismo, el organismo advirtió riesgos indirectos, como la incertidumbre sobre el impacto en el crecimiento económico y su traspaso efectivo a mayores ingresos fiscales.

Pese a valorar que la iniciativa incorpora medidas procrecimiento, el CFA concluyó que el proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando sus efectos positivos en actividad económica.