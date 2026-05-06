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    Parque Arauco parte roadshow con inversionistas para concretar aumento de capital

    En su presentación a inversionistas, la compañía destaca que “el aumento de capital respaldará la estrategia de crecimiento regional". En lo que va del año el papel anota una subida de 30%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Foto referencial Facebook Parque Arauco

    Este lunes se iniciaron las reuniones con los inversionistas para explicar los planes de la compañía y entregar mayores detalles respecto del plan de expansión bajo el cual solicitan el aporte de los accionistas.

    El proceso está siendo asesorado por BTG Pactual, y las reuniones han estado encabezadas por Eduardo Pérez, gerente general de Parque Arauco, y por el equipo de finanzas encabezado por Francisco Moyano.

    El roadshow contempla reuniones con AFP y las principales administradoras de fondos, citas que se mantendrán hasta el jueves.

    El aumento de capital implica la emisión de 75.855.707 acciones y buscan recaudar unos $273 mil millones. El precio de colocación de las nuevas acciones fue fijado en $3.600, y el plazo para suscribirlo termina el próximo 2 de junio.

    En su presentación a inversionistas, la compañía destaca que “el aumento de capital respaldará la estrategia de crecimiento regional de Parque Arauco, a la vez que proporcionará flexibilidad en el balance para aprovechar oportunidades estratégicas adicionales”.

    La operación busca respaldar “la ejecución del plan de inversión anunciado por Parque Arauco de aproximadamente US$1.000 millones para 2030 y brindarán flexibilidad para expandir aún más su cartera de proyectos más allá de esta cantidad mediante inversiones adicionales aún no anunciadas al mercado”, dice la presentación.

    Dicho plan contempla la adición de aproximadamente 350.000 m² de superficie bruta alquilable entre 2024 y 2030.

    El plan de crecimiento asigna capital a través de tres prioridades estratégicas: expansión y reconversión de activos existentes, desarrollo y fusiones y adquisiciones de nuevos centros comerciales, y desarrollo y fusiones y adquisiciones de proyectos multifamiliares en ciudades clave.

    “La cartera de proyectos regionales reforzará la posición de Parque Arauco en Chile, Perú y Colombia”, apunta la presentación.

    En los pocos días que han corrido de mayo, la acción de Parque Arauco pierde 4,2%, a pesar de que en el año anota una fuerte alza de 30,12% que la tiene en $3.851.

    El precio de colocación es menor al de mercado y las intermediarias no descartan una presión sobre el papel, pero algunas destacan que el valor ofrecido es favorable.

    BCI destacó en un reporte que su precio objetivo para la compañía es de $3.850 y que “el precio anunciado de suscripción -7% por debajo de su target- es “positivo pensando en inversionistas de largo plazo que busquen revalorización de la acción junto con el anuncio de nuevos proyectos”.

    Por su parte, Credicorp sostuvo que, si bien su postura frente a la compañía “sigue siendo constructiva”, a medida que se “acerca el aumento de capital, el precio de la acción podría verse presionado a corto plazo, lo que abriría un punto de entrada más atractivo para la acción; sin embargo, Parque Arauco sigue siendo nuestra elección fundamental dentro de la industria”.

    Su precio objetivo es de $4.300 a doce meses.

    En esa línea, Bice Inversiones sostuvo que “si bien los resultados operativos estuvieron en línea con las expectativas del mercado”, se observa una “potencial de presión a la baja a corto plazo tras el reciente anuncio de un aumento de capital”.

    Más sobre:MercadoParque AraucoAumento de CapitalRenta VairableRoadshowMallCentros Comerciales

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