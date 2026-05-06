Gobierno crea primera mesa de empresarios del turismo: buscan activar nueva ola de inversión

Este martes en el Salón Blanco del Ministerio de Economía se constituyó la primera mesa de empresarios del turismo. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunieron con 24 empresarios del sector, con el fin de destrabar inversiones en la industria.

De acuerdo a la información del gobierno, la cartera de inversión turística privada a junio del 2025 casi alcanza los US$410 millones, con un total de 22 proyectos. El 81% de estas iniciativas se encuentran actualmente en ejecución y el 19% está en etapa de estudio “reflejando una recuperación moderada tras el mínimo registrado en 2024“.

Es que el turismo es una actividad relevante para la economía, que genera cerca de 700 mil empleos, equivalente al 7,6% de los ocupados, y aporta alrededor del 2,7% del PIB Nacional. En esta línea, el gobierno está buscado activar una segunda ola de inversión “que permita escalar la industria, aumentar su productividad y consolidar su rol como motor de crecimiento económico y territorial“.

La mesa contó con actores como Huilo Huilo, Aerolíneas DAP, Hoteles Noi, Explora, Tánica, Grupo Von Appen, Turismo Cocha, Turismo Esquerré, Turavión, Travel Security, Cruceros Australis, Museo del Inmigrante, Hoteles Diego de Almagro, Corralco, Tur.com de Copec y Viña Santa Cruz, entre otras. Los empresarios enfatizaron en la necesidad de mejorar las condiciones habilitantes para competir con otros mercados de la región en la atracción de capital y de turismo.

El sector privado apuntó a tres brechas críticas para el turismo, y que condicionan la materialización de nuevos proyectos turísticos. Enumeraron como principales problemáticas la permisología y los tiempos de tramitación, la baja promoción internacional y las limitaciones en infraestructura y conectividad.

El ministro Mas evaluó la instancia como una reunión provechosa: “Salimos con muchas ideas. Quedamos en tener otro encuentro durante el segundo semestre para avanzar en el desarrollo de nuevas inversiones, que finalmente significan una mayor creación de empleos en el sector turístico”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que “el turismo es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para Chile. Hoy representa cerca del 3% del PIB, pero tenemos una oportunidad concreta de avanzar hacia una segunda ola de inversión que permita escalar su desarrollo. Nuestro objetivo es aumentar en un punto su contribución a la economía y generar alrededor de 100.000 nuevos empleos formales en cuatro años. Para lograrlo, es clave generar condiciones habilitantes que reduzcan la incertidumbre, agilicen los procesos y permitan que los proyectos se materialicen en los territorios”.

El gobierno se comprometió en avanzar en medidas concretas que permitan destrabar iniciativas en curso, y facilitar nuevos desarrollos.