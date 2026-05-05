Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel. Foto: referencial.

El melanoma es una de las formas más mortales de cáncer de piel. Se trata de una enfermedad que se origina en los melanocitos, es decir, en las células que producen el pigmento que da color a la piel, el cual es conocido como melanina.

De acuerdo a MedlinePlus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso, así como la principal causa de muerte por enfermedades de la piel.

Un artículo de la Clínica Mayo explica que “se origina habitualmente en la piel que suele estar expuesta a la luz solar” .

“Esto incluye la piel de los brazos, la espalda, la cara y las piernas. El melanoma también puede formarse en los ojos. En raras ocasiones, puede aparecer en el interior del cuerpo, como en la nariz o la garganta”.

Pese a que se desconoce la causa exacta de la enfermedad, la exposición a la luz ultravioleta causa la mayoría de los casos , afirman los especialistas del citado establecimiento.

“La luz ultravioleta procede de la luz solar o de las lámparas y camas bronceadoras. Limitar la exposición a la luz ultravioleta puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma”, agregan.

Junto con ello, además de los factores ambientales, distintos investigadores han planteado que algunos casos podrían originarse a partir de factores genéticos.

“El riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Conocer los síntomas del cáncer de piel puede ayudar a asegurar que los cambios cancerosos se detecten y se traten antes de que el cáncer se disemine. El melanoma se puede tratar con éxito si se encuentra a tiempo ”, enfatizan desde la Clínica Mayo.

Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel. Foto: referencial.

Cuáles son los síntomas del melanoma, una de las formas más mortales de cáncer de piel

Ciertos tipos de lunares, llagas, úlceras o tumores sobre la piel pueden ser signo de melanoma o de otro tipo de cáncer de piel.

Según MedlinePlus, una úlcera o tumor que sangra o cambia de color también puede ser un signo de la enfermedad .

Desde el sitio dependiente de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos afirman que “el sistema ABCDE” puede ayudar a recordar los potenciales síntomas .

Consiste en lo siguiente, según detallan:

A simetría: la mitad del área anormal es diferente de la otra mitad.

B ordes: los bordes del tumor son irregulares.

C olor: el color cambia de un área a otra, con tonos bronce, café o negro y algunas veces blanco, rojo o azul. Una mezcla de colores puede aparecer dentro de una úlcera.

D iámetro: la mancha tiene generalmente (pero no siempre) más de 5 mm de diámetro, aproximadamente el tamaño del borrador de un lápiz.

Evolución: el lunar sigue cambiando de aspecto.

Asimismo, otra manera de detectar un posible melanoma es buscar signos en la piel que sobresalgan y que se diferencien de otras manchas que puede tener el cuerpo .

Los especialistas de la Clínica Mayo subrayan que los síntomas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo.

Aunque se desarrollan con más frecuencia en zonas que estuvieron expuestas al sol, tales como los brazos, la espalda, la cara y las piernas, también pueden aparecer en partes como las plantas de los pies, las palmas de las manos y el lecho de las uñas, así como en el interior del cuerpo.

Cuáles son los factores de riesgo del melanoma, una de las formas más mortales de cáncer de piel

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad se encuentran: tener antecedentes familiares de melanoma, antecedentes de quemaduras graves por el sol, y estar expuesto a la luz ultravioleta .

Según la Clínica Mayo, la presencia de más de 50 lunares normales en el cuerpo sugiere un mayor riesgo de tener melanoma, así como la presencia de un tipo de lunar no normal .

“Cualquier persona puede tener melanoma, pero es más común en las personas con piel blanca. Si tienes cabello rubio o pelirrojo, ojos claros y pecas o te quemas con facilidad con el sol, es más probable que desarrolles un melanoma”, dicen sus especialistas.

Y agregan: “ Si alguna enfermedad o la toma de medicamentos debilitan el sistema inmunitario, que ataca a los gérmenes en el organismo, podría haber mayor riesgo de tener melanoma u otros tipos de cáncer de piel”.

Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel. Foto: referencial.

Cómo prevenir el melanoma, una de las formas más mortales de cáncer de piel

Además de consultar con un médico regularmente y/o en caso de que se presenten potenciales síntomas, desde MedlinePlus aseguran que es clave reducir la exposición a la luz solar .

“ Los rayos ultravioleta son más intensos entre las 10:00 y las 16:00. Trate de evitar la exposición al sol durante estas horas. Proteja su piel con el uso de un sombrero, camisa de manga larga, falda larga o pantalón cuando tenga que estar al aire libre”, aconsejan.

Asimismo, sugieren:

Aplique protectores solares de alta calidad con FPS (factor de protección solar) de por lo menos 30, incluso si va a estar al aire libre solo por corto tiempo.

Aplique una gran cantidad de protector solar en todas las áreas expuestas, entre ellas, las orejas y los pies.

Busque protectores que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB. Estos tendrán la etiqueta “de amplio espectro”

Use un protector solar resistente al agua si se va a exponer a la misma.

Aplique el protector solar al menos 30 minutos antes de salir. Vuelva a aplicarlo con frecuencia, especialmente después de nadar.

Use protector solar también en invierno. Protéjase incluso en los días nublados.

Evite superficies que reflejen más la luz, como el agua, la arena, el concreto y las áreas pintadas de blanco.

Sea extremadamente cuidadoso en las grandes alturas, donde la piel se quema más rápidamente.

Evite las lámparas de sol, las cámaras bronceadoras y las salas de bronceado.

Los especialistas enfatizan que es fundamental contactar con un médico si se nota un nuevo tumor o cualquier otro cambio en la piel .