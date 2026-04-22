SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Distintos ensayos clínicos iniciales presentaron resultados positivos en el tratamiento contra la enfermedad, según afirman sus desarrolladores. Presumen que podrían abrir nuevas vías para la atención de pacientes.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos. Foto: referencial.

    El cáncer de páncreas, también conocido como cáncer pancreático, es un tipo de cáncer que se origina en el páncreas. Este órgano se encuentra detrás del estómago y produce y secreta enzimas en los intestinos que ayudan al cuerpo a digerir y absorber alimentos, especialmente grasas.

    El páncreas también produce y secreta insulina y glucagón en la sangre, hormonas que ayudan al organismo a regular los niveles de azúcar, según explica un artículo de MedlinePlus, sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

    Existen distintos tipos de cáncer de páncreas. Sin embargo, el adenocarcinoma pancreático es el más frecuente. De acuerdo a la American Cancer Society, representa alrededor del 95% de los casos, mientras que, generalmente, empieza en los conductos del páncreas.

    Hasta el momento, los investigadores desconocen la causa exacta del cáncer pancreático.

    No obstante, han identificado que es más común en personas que tienen obesidad, una dieta rica en grasas y baja en frutas y verduras, tienen diabetes, tienen exposición prolongada a determinados químicos, presentan inflamación del páncreas prolongada, fuman, y tienen ciertos síndromes genéticos como alteraciones del BRCA, entre otros factores de riesgo.

    Las probabilidades de padecer cáncer de páncreas aumentan con la edad, mientras que los antecedentes familiares de la enfermedad también pueden aumentar las probabilidades de padecerla, según MedlinePlus.

    Entre los síntomas más comunes de esta afección se encuentran: diarrea, orina oscura y heces de color arcilla, fatiga y debilidad, aumento repentino del nivel de azúcar en la sangre (diabetes), Ictericia (un color amarillo en la piel, las membranas mucosas o las escleróticas de los ojos), picazón en la piel, pérdida de apetito y de peso, náuseas, vómitos, y dolor o molestia en la parte superior del abdomen o vientre

    De acuerdo a un artículo de la Clínica Mayo, el cáncer de páncreas “casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores”.

    Aclaran que “esto se debe a que no suele causar síntomas hasta después de que se diseminó a otros órganos”.

    “El equipo de atención médica considera el grado del cáncer de páncreas cuando crea el plan de tratamiento. Las opciones de tratamiento son, por ejemplo, cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas”, explica el citado recinto médico.

    Ahora, nuevos fármacos experimentales prometen tener el potencial para controlar la enfermedad. Sus desarrolladores aseguran que ya han realizado ensayos clínicos exitosos, los cuales podrían abrir nuevas vías para la atención de pacientes.

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos. Foto: referencial.

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer pancreático que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, un nuevo fármaco desarrollado por Revolution Medicines redujo los tumores en aproximadamente la mitad de las personas que lo usaron como primer tratamiento.

    De la misma manera, una vacuna de ARNm fabricada por BioNTech y Genentech mantuvo con vida a la mayoría de los pacientes que respondieron a ella durante seis años, un periodo que, según aseguran, es inusualmente largo para un cáncer que normalmente solo deja con vida a una de cada ocho personas cinco años después del diagnóstico.

    El cáncer pancreático es difícil de detectar en sus primeras etapas, mientras que la mayoría de los pacientes no son diagnosticados hasta que la enfermedad ya ha avanzado.

    Aquello se debe principalmente a dos razones, explicaron especialistas al citado periódico.

    Una es que más del 90% de los tumores pancreáticos presentan una mutación llamada RAS, que acelera el crecimiento tumoral y generalmente ha sido compleja de tratar con fármacos.

    Asimismo, muchos tumores pancreáticos también presentan pocas mutaciones en general, lo que dificulta que el sistema inmunitario los detecte y ataque.

    El fármaco de Revolution Medicines, llamado daraxonrasib, actúa sobre las mutaciones RAS.

    Sus desarrolladores afirman que los resultados de un estudio con casi 40 personas con cáncer de páncreas en etapa avanzada mostraron que el fármaco, cuando se utilizó como primer tratamiento, redujo el tamaño de los tumores en casi la mitad de los pacientes tratados.

    Tales resultados fueron anunciados el martes 21 de abril en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, según el citado periódico, días después de que la firma anunciara que la píldora daraxonrasib casi duplicó la supervivencia general de las personas con cáncer de páncreas avanzado, en comparación con la quimioterapia, en un ensayo clínico más amplio.

    El director ejecutivo de Revolution Medicines, Mark Goldsmith, declaró al Journal: “Tenemos un enorme impulso hacia nuestro objetivo de cambiar el panorama del tratamiento para los pacientes con mutaciones RAS”.

    Por su parte, el director de la clínica especializada en cáncer de páncreas del Centro Oncológico Fred Hutch en Seattle, Andrew Coveler, quien no participó en ninguno de los estudios, afirmó: “Este será un resultado revolucionario. En 15 años, este es probablemente el primer gran cambio real o el primer cambio previsto en el tratamiento del cáncer de páncreas”.

    El tratamiento experimental desarrollado por BioNTech se dirigió a tumores con pocas mutaciones diagnosticadas en etapas tempranas de la enfermedad.

    La compañía afirma que, de los 16 pacientes que participaron en el ensayo de la vacuna de ARNm, ocho respondieron a la inyección y siete de ellos siguen vivos seis años después.

    Informaciones reunidas por el Journal detallan que estas vacunas se diseñan a medida para cada paciente y que, tras una cirugía para extirpar parte de un tumor en Nueva York, los médicos envían el tejido a los laboratorios de BioNTech en Alemania.

    En este último lugar, los científicos lo analizan para identificar mutaciones genéticas exclusivas del cáncer de ese paciente, las incorporan a una vacuna de ARNm y la devuelven a Nueva York en aproximadamente nueve semanas.

    Si tiene éxito, entrena a las células inmunitarias para reconocer y destruir cualquier célula cancerosa restante que presente esas mutaciones, antes de que pueda formar nuevos tumores.

    Moderna también está desarrollando una vacuna contra el cáncer basada en ARNm en colaboración con Merck. Sin embargo, tienen previsto publicar datos sobre su eficacia a finales de este año.

    Cabe destacar que los resultados de estos estudios son preliminares, por lo que requerirán de más ensayos clínicos antes de que potencialmente se puedan aprobar los fármacos.

    Si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCáncer de páncreasCáncerPáncreasMedicinaEnfermedadesTratamientoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo

    Jefe de diputados PS: “Yo ya hago reserva constitucional respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años”

    Gratuidad sin límite de edad y pausa en adscripción de universidades: qué dice la megarreforma en materia de educación

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Trump afirma que “es posible” que las conversaciones con Irán en Pakistán se reanuden tan pronto como el viernes

    El día en que la Esmeralda atacó a un tren con civiles en Iquique

    Lo más leído

    1.
    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    2.
    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    3.
    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    4.
    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    5.
    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Rating del martes 21 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer y quién transmite el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer y quién transmite el Madrid Open

    Jefe de diputados PS: “Yo ya hago reserva constitucional respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años”
    Chile

    Jefe de diputados PS: “Yo ya hago reserva constitucional respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años”

    Gratuidad sin límite de edad y pausa en adscripción de universidades: qué dice la megarreforma en materia de educación

    Rating del martes 21 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El canciller busca atraer talento del extranjero: “Chile podría ser perfectamente el California de Sudamérica”
    Negocios

    El canciller busca atraer talento del extranjero: “Chile podría ser perfectamente el California de Sudamérica”

    Kast explica ante el mundo privado los cuatro ejes del proyecto de Megarreforma y recuerda la frase de Ricardo Lagos

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    A través de LinkedIn: el desesperado refuerzo que pide el Tottenham para salvarse del descenso en la Premier League
    El Deportivo

    A través de LinkedIn: el desesperado refuerzo que pide el Tottenham para salvarse del descenso en la Premier League

    “El profesionalismo brilló por su ausencia”: DT del Chelsea explota contra el plantel y desata la guerra interna en Londres

    Christian Garin tendrá una nueva oportunidad: clasifica a última hora al cuadro del Masters 1000 de Madrid

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El grupo chileno Cabrio abrirá la histórica despedida de Megadeth en Chile
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Cabrio abrirá la histórica despedida de Megadeth en Chile

    El día en que la Esmeralda atacó a un tren con civiles en Iquique

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)

    Estados Unidos pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo
    Mundo

    Estados Unidos pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo

    Trump afirma que “es posible” que las conversaciones con Irán en Pakistán se reanuden tan pronto como el viernes

    “Lo siento”: Tucker Carlson, uno de los mayores aliados de Trump, se disculpó por su papel en la elección del presidente

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”
    Paula

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió