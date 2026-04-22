Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos. Foto: referencial.

El cáncer de páncreas, también conocido como cáncer pancreático, es un tipo de cáncer que se origina en el páncreas. Este órgano se encuentra detrás del estómago y produce y secreta enzimas en los intestinos que ayudan al cuerpo a digerir y absorber alimentos, especialmente grasas.

El páncreas también produce y secreta insulina y glucagón en la sangre, hormonas que ayudan al organismo a regular los niveles de azúcar, según explica un artículo de MedlinePlus, sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Existen distintos tipos de cáncer de páncreas. Sin embargo, el adenocarcinoma pancreático es el más frecuente. De acuerdo a la American Cancer Society, representa alrededor del 95% de los casos, mientras que, generalmente, empieza en los conductos del páncreas.

Hasta el momento, los investigadores desconocen la causa exacta del cáncer pancreático .

No obstante, han identificado que es más común en personas que tienen obesidad, una dieta rica en grasas y baja en frutas y verduras, tienen diabetes, tienen exposición prolongada a determinados químicos, presentan inflamación del páncreas prolongada, fuman, y tienen ciertos síndromes genéticos como alteraciones del BRCA, entre otros factores de riesgo .

Las probabilidades de padecer cáncer de páncreas aumentan con la edad , mientras que los antecedentes familiares de la enfermedad también pueden aumentar las probabilidades de padecerla, según MedlinePlus.

Entre los síntomas más comunes de esta afección se encuentran: diarrea, orina oscura y heces de color arcilla, fatiga y debilidad, aumento repentino del nivel de azúcar en la sangre (diabetes), Ictericia (un color amarillo en la piel, las membranas mucosas o las escleróticas de los ojos), picazón en la piel, pérdida de apetito y de peso, náuseas, vómitos, y dolor o molestia en la parte superior del abdomen o vientre

De acuerdo a un artículo de la Clínica Mayo, el cáncer de páncreas “casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores” .

Aclaran que “esto se debe a que no suele causar síntomas hasta después de que se diseminó a otros órganos ”.

“El equipo de atención médica considera el grado del cáncer de páncreas cuando crea el plan de tratamiento. Las opciones de tratamiento son, por ejemplo, cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas”, explica el citado recinto médico.

Ahora, nuevos fármacos experimentales prometen tener el potencial para controlar la enfermedad . Sus desarrolladores aseguran que ya han realizado ensayos clínicos exitosos, los cuales podrían abrir nuevas vías para la atención de pacientes.

Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos. Foto: referencial.

Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer pancreático que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, un nuevo fármaco desarrollado por Revolution Medicines redujo los tumores en aproximadamente la mitad de las personas que lo usaron como primer tratamiento .

De la misma manera, una vacuna de ARNm fabricada por BioNTech y Genentech mantuvo con vida a la mayoría de los pacientes que respondieron a ella durante seis años, un periodo que, según aseguran, es inusualmente largo para un cáncer que normalmente solo deja con vida a una de cada ocho personas cinco años después del diagnóstico.

El cáncer pancreático es difícil de detectar en sus primeras etapas, mientras que la mayoría de los pacientes no son diagnosticados hasta que la enfermedad ya ha avanzado.

Aquello se debe principalmente a dos razones, explicaron especialistas al citado periódico.

Una es que más del 90% de los tumores pancreáticos presentan una mutación llamada RAS, que acelera el crecimiento tumoral y generalmente ha sido compleja de tratar con fármacos.

Asimismo, muchos tumores pancreáticos también presentan pocas mutaciones en general, lo que dificulta que el sistema inmunitario los detecte y ataque .

El fármaco de Revolution Medicines, llamado daraxonrasib, actúa sobre las mutaciones RAS.

Sus desarrolladores afirman que los resultados de un estudio con casi 40 personas con cáncer de páncreas en etapa avanzada mostraron que el fármaco, cuando se utilizó como primer tratamiento, redujo el tamaño de los tumores en casi la mitad de los pacientes tratados .

Tales resultados fueron anunciados el martes 21 de abril en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, según el citado periódico, días después de que la firma anunciara que la píldora daraxonrasib casi duplicó la supervivencia general de las personas con cáncer de páncreas avanzado , en comparación con la quimioterapia, en un ensayo clínico más amplio.

El director ejecutivo de Revolution Medicines, Mark Goldsmith, declaró al Journal: “Tenemos un enorme impulso hacia nuestro objetivo de cambiar el panorama del tratamiento para los pacientes con mutaciones RAS”.

Por su parte, el director de la clínica especializada en cáncer de páncreas del Centro Oncológico Fred Hutch en Seattle, Andrew Coveler, quien no participó en ninguno de los estudios, afirmó: “Este será un resultado revolucionario. En 15 años, este es probablemente el primer gran cambio real o el primer cambio previsto en el tratamiento del cáncer de páncreas ”.

El tratamiento experimental desarrollado por BioNTech se dirigió a tumores con pocas mutaciones diagnosticadas en etapas tempranas de la enfermedad.

La compañía afirma que, de los 16 pacientes que participaron en el ensayo de la vacuna de ARNm, ocho respondieron a la inyección y siete de ellos siguen vivos seis años después .

Informaciones reunidas por el Journal detallan que estas vacunas se diseñan a medida para cada paciente y que, tras una cirugía para extirpar parte de un tumor en Nueva York, los médicos envían el tejido a los laboratorios de BioNTech en Alemania.

En este último lugar, los científicos lo analizan para identificar mutaciones genéticas exclusivas del cáncer de ese paciente, las incorporan a una vacuna de ARNm y la devuelven a Nueva York en aproximadamente nueve semanas.

Si tiene éxito, entrena a las células inmunitarias para reconocer y destruir cualquier célula cancerosa restante que presente esas mutaciones, antes de que pueda formar nuevos tumores .

Moderna también está desarrollando una vacuna contra el cáncer basada en ARNm en colaboración con Merck. Sin embargo, tienen previsto publicar datos sobre su eficacia a finales de este año.

Cabe destacar que los resultados de estos estudios son preliminares, por lo que requerirán de más ensayos clínicos antes de que potencialmente se puedan aprobar los fármacos .

Si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.