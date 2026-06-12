Trump nombra al expresidente de la Comisión de Valores Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional
El mandatario estadounidense designó al abogado, y actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York, en reemplazo de Tulsi Gabbard. Su nominación ahora debe ser aprobada por la comisión de Inteligencia del Senado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este jueves al abogado Jay Clayton, actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Valores, como nuevo director de Inteligencia Nacional de EE.UU., en reemplazo de Tulsi Gabbard.
“Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores, exdirector de Sullivan & Cromwell, uno de los bufetes de abogados más prominentes y exitosos del mundo, y actual fiscal federal del distrito sur de Nueva York, para ser el próximo director de Inteligencia Nacional y, lo que es más importante, para formar parte de mi gabinete”, indicó Trump en un breve mensaje difundido en redes sociales.
En su publicación en Truth Social, el magnate además afirmó que “pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que Jay tiene”. “Insto al Senado de Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible”, señaló.
El presidente estadounidense ya había nombrado a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), como responsable interino de Inteligencia Nacional en sustitución de Gabbard, quien dimitió para acompañar a su marido, Abraham Williams, en su lucha contra el cáncer.
La elección de Pulte, aunque era de forma temporal, fue bastante inusual, puesto que carece de experiencia militar y en agencias de espionaje.
Clayton ahora tendrá que ser ahora aprobado por la comisión de Inteligencia del Senado, que se encarga de validar los nombramientos.
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